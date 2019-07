Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt i-a comunicat sambata omologului sau iranian Mohammad Javad Zarif ca Marea Britanie va facilita scoaterea de sub sechestru a petrolierului Grace One, capturat saptamana trecuta in largul Gibraltarului, daca Teheranul va da garantii ca destinatia acestuia nu va fi Siria, informeaza Reuters si AFP. Seful diplomatiei britanice a informat printr-o postare pe Twitter despre conversatia telefonica de sambata, confirmata intr-un comunicat de presa si de ministerul afacerilor externe de la Teheran. "L-am asigurat ca preocuparea noastra este destinatia si nu originea…