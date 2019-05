LIVE UPDATES: Alegeri europarlamentare şi referendum naţional LIVE UPDATES: Alegeri europarlamentare si referendum national Foto arhiva Votul pentru alegerile europarlamentare si la referendumul national este în plina desfasurare. Se voteaza de mai bine de patru ore, iar Biroul Electoral Central furnizeaza, în timp real, date despre prezenta la scrutin. Alina Stanuta este acolo si revine cu ultimele informatii. Buna dimineata Alina! Te ascultam. Reporter: Buna dimineata! Potrivit datelor centralizate pâna la aceasta ora aici la Biroul Electoral Central, la alegerile europarlamentare la nivel national au… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

