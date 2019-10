Liderul Forţelor Democratice Siriene îngheaţă operaţiunile împotriva Statului Islamic Aceasta declaratie survine in conditiile in care Turcia efectueaza din 9 octombrie o ofensiva impotriva zonelor kurde in nordul Siriei, de unde s-au retras fortele americane. Dupa caderea 'califatului' in urma unei lungi lupte conduse de fortele kurde sustinute de Washington, Stat Islamic s-a transformat in organizatie clandestina care actioneaza in vastul desert sirian, noteaza AFP.



In ultimele luni, organizatia jihadista a revendicat mai multe atacuri in zone controlate de FDS precum si impotriva fortelor regimului

Sursa articol si foto: rtv.net

