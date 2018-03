Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara".La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive…

- Autoritatea de reglementare media din Marea Britanie, Ofcom, a anuntat ca postul de televiziune rus Russia Today (RT) si-ar putea pierde licenta pentru Marea Britanie daca guvernul condus de Theresa May stabileste ca Moscova este implicata in cazul otravirii unui fost agent dublu rus in Anglia in…

- Uniunea Europeana și SUA sunt alaturi de Marea Britanie, dupa ce premierul Theresa May a dat un ultimatum Moscovei. Oficialii ruși au timp pana diseara sa ofere explicații privind otravirea fostului spion Serghei Skripal.

- Premierul britanic Theresa May va prezida miercuri o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a analiza raspunsul Rusiei la ultimatumul formulat luni de sefa guvernului britanic, care a dat Moscovei termen pana marti la miezul noptii pentru a oferi explicatii in cazul otravirii fostului…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se face vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei sale Iulia, pe 4 martie, adauga postul britanic. Ambasadorul rus la Londra a fost convocat sa spuna daca a fost vorba despre ”o actiune directa a statului rus” sau daca a fost…

- Moscova trebuie sa explice in maximum 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar, a anuntat premierul britanic Theresa May, informeaza site-ul postului BBC.

- Liderul Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus luni unui jurnalist BBC ca urmeaza sa discute despre cazul spionului rus Serghei Skripal, care a fost otrabit in Marea Britanie, abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Putin a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat…

- Tom Tugendhat, presedintele Comisiei pentru relatii externe din parlamentul britanic, a declarat luni ca atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury (sudul Angliei) seamana cu o tentativa de asasinare organizata de un stat si ca se asteapta ca Moscova sa fie…

- Aflat intr-o vizita in Etiopia, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca ”toata povestea” cu otravirea in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal reprezinta ”niște istericale”. El susține ca acuzațiile la adresa Rusiei privind implicarea in aceasta crima sunt neintemeiate…

- Londra a promis sa raspunda in mod "corespunzator" daca se dovedeste ca un stat este implicat in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei sale in Regatul Unit, incident care a afectat si un politist, transmite AFP. "Guvernul va reactiona daca este necesar. O vom face corect, la momentul potrivit,…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- Amber Rudd a indemnat la pastrarea ”sangelui rece”. ”Stim mai multe despre substanta utilizata, iar politia va face o declaratie (miercuri) dupa-amiaza”, a declarat ea. Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta, dupa presupusa otravire a lui Serghei Skripal si fiicei…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Marea Britanie este aproape de a conveni cu Bruxellesul termenii punerii in practica a unei perioade de tranzitie care va contribui la iesirea fara probleme a tarii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat joi Marea Britanie ca planul acesteia de a iesi din uniunea vamala si piata unica europeana ar putea insemna o revenire la ''frontiera dura'' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite Reuters.…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Mă bucur că guvernul britanic pare să se îndrepte către o poziţie…

- Marea Britanie exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul, a anunțat, la Conferinta pe probleme de securitate de la Munchen, premierul Theresa May. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a replicat ca nu exista cale de intoarcere…

- Nicio companie nu va mai putea sa opereze in Marea Britanie daca nu va fi profitabila din cauza barierelor comerciale post-Brexit, a declarat joi ambasadorul Japoniei la Londra, Koji Tsuruoka, in urma unei intrevederi cu premierul britanic Theresa May, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP.Cu aceasta ocazie, presedintele…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla la Bruxelles in 31 ianuarie, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, iar pe agenda discutiilor se afla inclusiv modificarile la legile justitiei

- Guvernul britanic va crea o noua unitate pentru a combate ''stirile false'' (''fake news'') si pentru a incerca sa descurajeze campaniile de dezinformare ale altor state, a afirmat marti un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si AFP.…

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a dat asigurari marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca blocul comunitar este "in continuare deschis" fata de o eventuala razgandire a Londrei in privinta Brexit-ului,…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, marti, ca britanicii ar fi bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana, in contextul in care in Marea Britanie au loc dezbateri cu privire la apartenenta Regatului Unit la Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Consilierul prezidential american a declarat luna trecuta la Fundatia Jamestown ca SUA au dovezi ale ingerintelor ruse in campania pentru scrutinul prezidential din Mexic, se arata intr-o inregistrare postata sambata pe Twitter de un jurnalist de la cotidianul Reforma."Ati vazut deja semnele…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Barbatul inculpat pentru comiterea atacului cu furgoneta in apropierea unei moschei din zona Finsbury Park, din nord-estul Londrei, in luna iunie, a pledat joi nevinovat la acuzatiile de crima si tentativa de crima legate de terorism, transmite Reuters. Darren Osborne (48 de ani), originar…

- Liderii UE și-au dat acordul pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, a anunțat președintele Consiliului European, Donald Tusk. Acest anunț inseamna ca Londra și Bruxelles pot incepe sa negocieze despre viitoare relație dintre Regat și UE, inclusiv despre relațiile comerciale…

- Uniunea Europeana va initia "contacte exploratorii" cu Londra privind legaturile cu Marea Britanie dupa Brexit, programat sa se produca la sfarsitul lui martie 2019, a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, la capatul unui summit european la Bruxelles, informeaza AFP."In…

- Liderii Uniunii Europene au acordat, vineri, mandatul pentru urmatoarea faza a negocierilor privind Brexit cu Marea Britanie, pentru a pregati discutiile privind relatiile viitoare, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de

- Liderii Uniunii Europene (UE), printre care și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, au dat joi unda verde prelungirii, cu sase luni, a sanctiunilor economice impotriva Rusiei, pentru implicarea acesteia in conflictul ucrainean, transmit AFP si dpa, citandu-l pe presedintele Consiliului European,…

- Urmatoarea faza a discutiilor pentru Brexit va reprezenta adevaratul test al unitatii Uniunii Europene, iar succesul poate veni numai daca cele 27 de state membre vor colabora, a declarat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, in contextul in care state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie. Liderii Uniunii Europene probabil vor aproba, cu ocazia summit-ului Consiliului European, trecerea negocierilor cu…