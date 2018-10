Stiri pe aceeasi tema

- Mișcarea Romania Impreuna (RO+) se angajeaza politic sa refaca intreaga structura a sistemului juridic pe care PSD și ALDE incearca sa o distruga in aceste zile. In același timp, se angajeaza sa taie toate pensiile speciale pe care actuala putere politica le folosește ca mita pentru persoanele aflate…

- Miscarea Romania Impreuna (RO+) considera ca justitia din Romania a devenit captiva unui grup infractional care, folosindu-se de puterea politica, a mutilat legile si a acaparat complet actul de justitie, potrivit unui comunicat postat pe site-ul formatiunii."Justitia din Romania este capturata…

- PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a ajuns la 28%, in timp ce PNL, macinat de probleme interne, se situeaza la 27%, reiese dintr-un sondaj IMAS comandat de USR si citat de Adevarul. Miscarea Romania Impreuna, partidul condus de Dacian Ciolos a depasit, la mustata, USR, in timp ce ALDE,…

- Liderii Miscarii Romania Impreuna si USR, Dacian Ciolos si Dan Barna, propun modificarea legislatiei electorale. Ei susțin initiativa "Oameni noi in politica" si invita pe oricine doreste sa se alature campaniei lor cu o semnatura.

- Deputatul PSD Doina Pana le-a spus sambata, la Mamaia, femeilor social-democrate prezente la Școala de Vara a organizației de partid, ca trebuie sa apere Guvernul și sa ințeleaga ca atunci cand„enervarea #rezist crește mai tare", acesta este semnalul ca partidului de fapt ii „merge bine".„Indiferent…

- 35% din romani ar vota la urmatoarele alegerile parlamentare cu PSD, in vreme ce 19% ar alege PNL si 13% Miscarea Romania Impreuna, formatiunea fondata de fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, potrivit unui sondaj din luna august realizat de Sociopol. In acelasi studiu, partidul lui Calin Popescu…

- Fostul premier, Dacian Cioloș lanseaza un apel catre romanii din diaspora și nu numai pentru a participa la mitingul din 10 august, precizand ca Platforma Romania 100 și Mișcarea Romania Impreuna ii susțin in demersul lor pentru a ”reda demnitatea...