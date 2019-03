LIBER pentru părinți când se ÎNCHID temporar școlile! Parintii ar putea avea liber cand scolile se inchid temporar! Un deputat a depus proiectul in Parlament. Initiativa vine dupa ce anul trecut au fost mai multe zile in care elevii au intrat in vacanta fortata si parintii s-au plans ca nu au cu cine sa-i lase pe cei... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Parinții ar putea avea liber cand școlile se inchid temporar, potrivit unui proiect de lege depus la Parlament. Initiativa vine dupa ce anul trecut au fost mai multe zile in care elevii au intrat in vacanta fortata si parintii s-au plans ca nu au cu cine sa-i lase pe cei mici.

- Strangerea de bani pentru fondul clasei nu este legala, a declarat ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, in opinia careia aceasta initiativa aduce "mai multa imagine negativa" scolii. Ministrul se gandeste chiar sa interzica prin lege fondul clasei.

- Parinții ar putea sa aiba liber in zilele in care școlile in care invața copiii lor sunt inchise, in cazul unor situații extreme, potrivit unui proiect de lege ce ar urma sa fie depus in Parlament.

- Decizie importanta pentru elevii din Timiș. Vor fi inchise toate școlile din județ luni și marți, in 17 și 18 decembrie. La fel și gradinițele. Propunerea a fost facuta de Inspectoratul Școlar Timiș dat fiind faptul ca in multe zone nu este curent electric, intrucat din pricina zapezii au fost rupte…

- Inspectorul școlar general al județului Timiș, Aura Danielescu, a anunțat ca i-a solicitat prefectului ca luni și marți sa fie suspendate cursurile in toate școlile din județ, ca urmare a efectelor ninsorilor abundente din ultimele zile. Solicitatea a fost aprobata, duminica, de prefectul județului.Solicitatea…