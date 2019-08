Stiri pe aceeasi tema

- Phenianul a efectuat un nou tir de proiectile - al patrulea in 12 zile -, dupa care a amenintat marti sa efectueze noi tiruri de proiectile, condamnand inceputul, in Sud, al unor exercitii militare intre Seul si Washington, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo, considerat un aliat loial al lui Donald Trump, nu a exclus luni sa candideze, intr-o buna zi, la presedintia Statelor Unite, relateaza AFP.”Eu n-am fost niciodata in masura sa prezic care va fi urmatorul meu job si cred ca este cazul in acest subiect”,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat luni impunerea de catre Washington a sanctiunilor impotriva companiei Zhuhai Zhenrong si a directorului sau general Youmin Li."Ei au incalcat legea americana acceptand petrol brut", a subliniat Pompeo, precizand ca masura face parte din…

- Ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt a denuntat declaratii ”lipsite de respect si false” ale presedintelui american Donald Trump referitoare la Regatul Unit si premierul Theresa May, relateaza AFP potrivit news.ro”Prietenii lui Doanld Trump vorbesc sincer, atunci am sa o fac (si eu):…

- Mojtaba Zolnour, presedintele Comisiei pentru securitate nationala si afaceri externe din parlamentul iranian, a amenințat, luni, ca, "daca Statele Unite ne ataca, nu va ramane decat o jumatate de ora de existenta pentru Israel", noteaza Reuters. Declarațiile parlamentarului iranian vin in contextul…

- Statele Unite au anuntat marti impunerea de noi sanctiuni industriei turistice cubaneze, un sector esential pentru economia insulei, acuzata de Washington ca sustine regimul presedintelui Nicolas Maduro, informeaza AFP si EFE potrivit Agerpres SUA, care acuza Havana ca joaca un rol destabilizator…

- Au intrat in vigoare și represaliile decise de Beijing. Statele Unite au inceput sambata dimineața sa perceapa taxe vamale majorate de pana la 25% la numeroase produse de proveniența chineza sosite in porturile americane. Donald Trump a anunțat la 10 mai decizia de a taxa mai scump importuri din China…

- Turcia a pus capat in totalitate importurilor de petrol iranian la inceputul lunii mai pentru a "respecta" sanctiunile americane, chiar daca le dezaproba, informeaza joi AFP. "In calitate de de aliat strategic" al SUA "respectam" sanctiunile, a declarat miercuri un oficial turc sub protectia…