Leul nu este inca afectat de criza guvernamentala Criza guvernamentala aparuta dupa retragerea ministrilor ALDE din Executiv nu a aafectat inca leul, economia parand a fi imuna la treburile politice. Cererea presedintelui ca Guvernul sa solicite un vot incredere din partea Parlamentului, ar putea schimba insa agenda politica si sa netezeasca drumul unei motiuni de cenzura, mutare care va pune presiune asupra cursului de schimb. Cursul euro a fost stabilit ieri la 4,7316 lei fata de 4,7320 lei, acum doua zile. Transferurile se efectuau in culoarul 4,728 – 4,736 lei, iar cele ora 14:00 se realiazu la 4,732 lei. Dolarul american a continuat sa piarda… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

