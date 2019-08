Laura Bretan şi Ester Peony, împreună, într-un moment special la Cerbul de Aur Laura Bretan și Ester Peony, rivalele finalei naționale a concursului Eurovision din acest an, vor susține impreuna un moment special pe scena festivalului Cerbul de Aur 2019, alaturi de Olivier Kaye. Televiziunea Romana reunește pe scena Festivalului International Cerbul de Aur 2019 trei artiști indragiți de public Laura Bretan, Ester Peony și Olivier Kaye, potrivit Mediafax. In premiera, pe 22 august, Laura, Ester si Olivier vor sustine un moment special la Cerbul de Aur. Daca pentru cele doua artiste este prima prezenta la Festivalul din Piata Sfatului, pentru Olivier este a doua oara cand… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea Romana reuneste pe scena Festivalului International Cerbul de Aur 2019 trei artisti indragiti de public: Laura Bretan, Ester Peony si Olivier Kaye. In premiera, pe 22 august, Laura, Ester si Olivier vor sustine un moment special la Cerbul de Aur. Daca pentru cele doua artiste este prima…

- Irina Rimes si-a dorit mereu sa urce pe scena Festivalului International Cerbul de Aur, iar momentele in care urmarea la televizor transmisiunile TVR din Piata Sfatului din Brasov se numara printre cele mai dragi amintiri ale copilariei.

- Anul acesta, Ștefan Banica va urca din nou pe scena din Brașov, la Cerbul de Aur 2019, pe 22 august, alaturi de Rock’n roll band si grupul vocal The 50's. Artistul a dezvaluit amanunte despre eveniment. „Prima data am avut un recital prin ‘98, cred, alaturi de orchestra condusa de Ion Cristinoiu, daca…

- In urma cu 40 de ani, „Eu sunt Corina”, un spectacol de televiziune produs de regretatul Tudor Vornicu, alaturi de echipa sa, devenea show-ul care aducea culoare in casele romanilor. Vedeta spectacolului, filmat in Studiul 1 al Televiziunii Romane, era Corina Chiriac, iar invitat special, Gheorghe Zamfir,…

- Cei 40 de ani de la primul show color al Televiziunii Romane vor fi aniversati la Brasov, pe scena Festivalului International Cerbul de Aur, alaturi de protagonista de atunci, Corina Chiriac. In urma cu 40 de ani, „Eu sunt Corina”, un spectacol de televiziune produs de regretatul Tudor Vornicu, alaturi…

- Clasica, dar si versatila si glamour. Asa va fi in acest an, scena Festivalului International Cerbul de Aur pe care vor evolua concurentii si artistii invitati din Romania si din strainatate. Artistii prezenti la Cerbul de Aur 2019, concurenti sau invitati, vor urca pe o scena de 800 m2, cu…

- Vedetea TVR Eda Marcus si Elvin Dandel formeaza un nou cuplu in show-biz-ul romanesc. Pe scena Cerbului de Aur 2019! Daca Eda, indragita prezentatoare a Televiziunii Romane, este pentru prima data pe scena de la Brasov, Elvin revine in Piata Sfatului dupa ce, in 1996, a fost unul dintre artistii invitati,…

- Concurs de prestigiu si cu o lunga traditie, Cerbul de Aur a fost o rampa de lansare pentru artistii aflati la inceput de cariera, atat din tara cat si din strainatate. La fel s-a intamplat si cu Olivier Kaye, concurentul belgian care in 2018 a caștigat Premiul I și Premiul Publicului la ediția aniversara…