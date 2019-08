Stiri pe aceeasi tema

- Declarație șocanta facuta de Laszlo Tokes la Zilele Maghiare din Cluj. Pastorul susține ca Revoluția romana a fost furata. „Noi am fost foarte optimisti atunci. Credeam ca dictatorul Nicolae...

- Pastorul Laszlo Tokes, invitatul principal al dezbaterii pe tema celei de-a 30-a aniversari a Revolutiei romane din 1989, organizata in cadrul Zilelor Maghiare din Cluj, a sustinut ca „revolutia a fost furata si inlocuita cu o lovitura de stat”, iar in zilele acestea se vad efectele negative: „asistam…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat miercuri, la lansarea campaniei de strangere de semnaturi pentru candidatura sa la alegerile prezidentiale, ca va fi un sef de stat prezent si implicat, promisiunea sa fiind restabilirea increderii in Romania. "Presedintele, intr-adevar, nu conduce…

- 18 iulie 1976 va ramane o zi importanta in istoria sportului mondial! Nadia Comaneci, o micuța gimnasta nascuta la Onești, in varsta de numai 14 ani, reusea sa uimeasca lumea sportului, obtinand prima nota perfecta din istoria gimnasticii. Primul 10 din istorie! Totul s-a intamplat in timpul Jocurilor…

- Presedintele USR si candidatul propus pentru alegerile prezidentiale din partea acestei formatiuni, Dan Barna, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca, in cazul in care Alianta USR Plus va intra cu candidatul sau in turul al doilea al alegerilor prezidentiale,…

- Presedintele ARIR, Daniela Serban, considera ca intrarea OMV Petrom in Asociatie va intari comunitatea de profesionisti in relatia cu investitorii."In doar 6 luni de la infiintare, ARIR atrage un nou membru valoros, cu repere puternice de guvernanta corporativa si comunicare cu investitorii.…

- "Eu sunt pentru relații bune cu frații noștri români". Oricât de straniu ar fi, dar aceasta declaratie a fost facuta de prorusul Igor Dodon. Președintele, care nu a vizitat niciodata România în calitate de șef de stat, a fost întrebat de jurnaliști când…