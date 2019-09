Stiri pe aceeasi tema

- Lashawn Daniels, care a compus nenumarate melodii pentru artiști precum Beyonce, Whitney Houston, Jennifer Lopez and Michael Jackson, a murit marți, la varsta de 41 de ani. Anunțul despre moartea lui Lashawn Daniels a fost facut de reprezentantul artistului, Jojo Pada, relateaza CNN. Lashawn Daniels…

- Cantareata italiana Eliza G a fost recompensata, sambata seara, cu marele trofeu al concursului de interpretare international din cadrul Festivalului Cerbul de Aur 2019, organizat la Brasov. Eliza G, pe numele real Elisa Gaiotto, este o cantareata si compozitoare italiana cunoscuta pe scena internationala…

- Expozitia este organizata de Warner Bros TV si de canalul NBC, iar fanii acestui show care a avut 236 de episoade si a fost difuzat intre 1994 si 2004 vor avea oportunitatea de a revedea celebra usa visinie a apartamentului in care au locuit Rachel si Monica sau sa se aseze pe fotoliile lui…

- Cantareata, actrita, dansatoarea si producatoarea Jennifer Lopez (49 de ani) va juca rolul celebrei traficante columbiene Griselda Blanco, in pelicula pe care chiar ea o produce, „The Godmother/Nasa“, ce spune povestea celei supranumite „nasa“, „vaduva neagra“, „nasa cocainei“ si „regina drogurilor“.

- Actorul, care a murit luni, a jucat rolul unuia dintre acoliții lui Al Capone, Frank Nitti, in "Incoruptibilii/ The Untouchables", din 1987, dar a aparut și in serialul TV "Farmece/ harmed", in rolul demonului Barbas, noteaza Mediafax. Pe numele real William Eugene Burrows, actorul s-a nascut…

- Actorul Billy Drago (73 de ani) a murit luni, la Los Angeles, in urma unui accident vascular cerebral. Era cunoscut pentru rolurile sale negative. Cele mai memorabile sunt cele din serialul TV "Charmed/Farmece (1998)" si pelicula "The Untouchables/Incoruptibilii (1987)", in regia lui Brian de Palma,…