Larisa Axinia (Asociatia 'Romanii in Italia'):Ziua Iei, un prilej de a le arata strainilor frumusetea portului popular romanesc

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internationala a Iei este un prilej de a ne bucura de traditii, dar si de a le arata strainilor frumusetea portului popular romanesc, afirma vicepresedinta Asociatiei 'Romanii in Italia', Larisa Axinia, asociatie care a organizat duminica, la

- Doua costume populare originare din Tara Nasaudului, din colectia unei bistritence fascinate de frumusetea portului traditional, Silvia-Florea Toth, vor putea fi admirate luni, de Ziua Iei, la Roma, in cadrul unei expozitii organizate de Liga studentilor romani din strainatate, filiala Italia, la…

- Pentru a șasea oara consecutiv, Sanzienele vor imbraca Universitatea din Pitești in ie! Departamentul de Limba, Literatura, Istorie și Arte și Centrul de reușita universitara (CRU) organizeaza luni, 24 iunie 2019, ora 11, in Sala Consiliului de Administrație (Rectorat, parter), a șasea ediție dedicata…

- “Concluziile au cam aparut, sunt groaznice. Adica in vestul Europei sunt tari dezvoltate, cu toate masurile de mediu pe care le-au luat polueaza, polueaza apele lor, si acolo sunt si pesti cu metale grele in ei. In pietele din Occident nu se poate vinde asa ceva, ca e puscarie curata. Si au zis ca romanii…

- Italia, singura țara din UE aflata in recesiune și economia cea mai indatorata, dupa Grecia, incearca sa-și reduca din datorii vanzandu-și unele proprietați imobiliare. Oficiali ai coaliţiei aflate la guvernare au anunțat că Italia nu-şi va atinge anul acesta obiectivele din programul…

- Dupa trei luni de pregatire in Italia, loturile olimpice de canotaj ale Romaniei au luat startul la prima regata internationala a anului, desfasurata chiar pe lacul Piediluco, unde s-au desfasurat antrenamentele.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și ALDE: Dragnea vrea REMANIERE extinsa.…

- Bolnavii de diabet din Calarași au format familia lor, care crește constant. Este vorba de Asociația diabeticilor din raionul Calarași. Daca, acum trei ani, ea numara 30 de membri, acum numarul acestora a ajuns la 151. ”In comun, este mai usor de solutionat problemele care apar zi de zi in viata acestor…

- Doi tineri romani au urcat intr-un tren de calatori care circula de la Ancona la Ascoli fara bilet și au provocat un scandal monstru atunci cand controlorii au cerut sa le vada tichetele. Romanii, in varsta de 21 și 30 de ani, au blocat trenul in gara Loretto. A fost nevoie de intervenția carabinierilor…