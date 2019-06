Peste 2.000 de lei pe luna. Aceasta este suma pe care statul o cheltuie in fiecare luna pentru un deținut care se afla inchis in penitenciarele din Romania. Suma crește considerabil in cazul centrelor de educare, dedicate minorilor și tinerilor care au comis diferite infracțiuni. Din pacate, in Romania se pune un accent prea mic […] Articolul Lanțurile libertații. De ce foștii deținuți au probleme de reintegrare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .