Stiri pe aceeasi tema

- Juriul de selectie a nominalizat cele cinci spectacole care vor concura pentru marele premiu al Festivalului international de teatru D-BUTAN-T de la Sfantu Gheorghe, dedicat anul acesta coregrafilor. Managerul teatrului „Andrei Muresanu”, Anna Maria Pop, a precizat ca a patra editie a festivalului…

- 18 profesori din Carei, Cluj- Napoca, Balan, Cernat, Targu Secuiesc, Covasna și Sfantu Gheorghe, au participat in perioada 27-31 august 2019, la tabara de teatru pentru profesori și lideri de grupuri, organizata de Teatrul Independent „Osono”, in parteneriat cu Școala Populara de Arte și Meserii din…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe pregatește deschiderea noii stagiuni, o stagiune ce se anunța plina de evenimente: turnee, spectacole și festivaluri. Managerul Teatrului, Anna Maria Popa, a transmis ca se anunța un an și o stagiune de top. In program sunt cuprinse deplasari la numeroase…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe va prezenta spectacolul documentar „Despre oameni și cartofi”, in regia lui Radu Afrim, la Piatra Neamț, in cadrul unui amplu festival. Festivalul de teatrul de la Piatra Neamț va incepe la mijlocul lunii viitoare, și se va desfașura pana in 2 octombrie,…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca este nemultumit de unele masuri preconizate de Guvern in proiectul de rectificare bugetara, care, in opinia sa, vor afecta activitatea administratiilor publice locale. Antal Arpad a apreciat ca ocuparea posturilor vacante din…

- Miercuri, 24 iulie, se desfașoara proba scrisa a concursului național de definitivare in invațamant, sesiunea iulie 2019. Conform Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna, in județ proba se va desfașura la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din Sfantu Gheorghe. Accesul candidaților in centrul de examen…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe va organiza in aceasta toamna, in cadrul Festivalului National D-BUTAN-T, o editie dedicata tinerilor coregrafi si asteapta inscrierea candidatilor pana pe data de 1 septembrie. „Ne mai lipsesc doar spectacolele din concurs, in rest programul este gata.…

- Dupa succesul rasunator pe care l-a avut cu debutul sau Fiul lui Saul/Son of Saul, pentru care a obținut Oscarul pentru Cel mai bun film strain, Laszlo Nemes revine cu Apusul/Sunset, prezentat in premiera la Veneția in 2018, unde a caștigat premiul criticilor FIPRESCI. Pastrand predilecția pentru…