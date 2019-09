Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian dezvaluise anterior ca sufera de mai mult tip de diferite simptome legate de artrita, una din consecintele cele mai comune provocate de lupus, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Kim Kardashian a dat lovitura! Prima aparitie publica a celor trei copii impreuna. Vedeta, din nou…

- Vedeta de televiziune Kim Kardashian s-a prabusit cand a fost anuntata ca un test de anticorpi a iesit pozitiv si ca ar putea avea lupus, un moment care a fost transmis in direct la inceperea noului sezon al emisiunii sale de reality show, relateaza EFE. Kim Kardashian dezvaluise anterior ca sufera…

- Conor McGregor, 30 de ani, unul dintre cei mai controversați luptatori ai planetei, a ieșit din nou in evidența cu doua poze in care se lauda cu hainele unice pe care le deține. McGregor, retras din UFC, are un succes de rasunet in afaceri. Asta i-a permis irlandezului sa cumpere doua costume Gucci…