Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat pentru Europa Libera ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa nu trimita la Monitorul Oficial forma adoptata in Guvern referitoare la Codul Administrativ. Liderul UDMR a cerut saptamana trecuta sa aiba o intalnire cu premierul Viorica Dancila, dupa ce…

- Președintele UDMR, Klemen Hunor, a declarat, marți, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre posibilitatea revenirii la Codul Administrativ aprobat in Parlament.Kelemen Hunor, președintele UDMR, a avut, marți, o intalnire cu premierul Viorica Dancila,…

- Ordonanta de Urgenta privind Codul Administrativ nu a fost publicata in Monitorul Oficial, la o saptamana de la adoptarea ei, in sedinta de Guvern. Liderul UDMR Kelemen Hunor a cerut, marti, o intalnire cu premierul Viorica Dancila, careia i-a prezentat nemultumirile Uniunii, legate de acest acot normativ.…

- Liderul deputaților PMP Mariuș Pașcan a afirmat ca noul Cod administrativ, adoptat de Guvern prin ordonanța de urgența nu face decat sa transforme Romania „in moșia PSD” și „feuda baronilor locali”. El mai spune ca Viorica Dancila este varianta feminila a lui Liviu Dragnea.„Adoptarea Codului…

- Mirela Calugareanu este noua șefa ANAF, dupa ce Mihaela Triculescu a fost demisa de la sefia instituției. Decizia premierului Viorica Dancila privind demiterea Mihaelei Triculescu din functia de presedinte ANAF a fost publicata in Monitorul Oficial. De asemenea, in Monitorul Oficial a…

- "Se acorda domnului Remus Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. Activitatea domnului Remus Adrian Borza este neremunerata", se arata in decizia publicata joi in Monitorul Oficial. Remus Borza a fost exclus din ALDE in iunie 2017,…

- „E de presupus ca un esec al presedintelui il va dezarma in pozitionarea sa foarte agresiva din ultima perioada fata de Guvern si de majoritate. Ce ar insemna pentru noi un succes al referendumului? Ce a insemnat referendumul facut de Basescu cu ani in urma cu acea imbecilitate de reducere a numarului…

- Sebastian Costantin Costea a fost eliberat, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției. Decizia premierului de eliberare din funcție a lui Costea a fost publicata luni, in Monitorul Oficial, potrivit mediafax.Citește și: Rareș Bogdan prezinta ‘marea famiglie PSD’! Atac-fulger…