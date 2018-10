Stiri pe aceeasi tema

- Purtand o șapca pe care scria ”Make America Great Again” (”Facem America Mareața Din Nou”), rapperul Kanye West s-a intalnit cu președintele SUA, Donald Trump, la Casa Alba, joi. El a ținut in fața celui mai puternic om al lumii un monolog de 10 minute, in care liderul american a fost laudat și imbrațișat.…

- Rapperul Kanye West s-a intalnit joi cu Donald Trump si a luat parte la o intalnire cu liderul de la Casa Alba in Biroul Oval. Desi este unul dintre putinii artisti care ii ofera sprijin lui Trump si a fost criticat de nenumarate ori, Kanye a purtat chiar si o sapca cu sloganul de campanie al presedintelui…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, a prezentat demisia sa presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane.Intr-o intalnire cu Nikki Haley desfasurata in Biroul Oval incepand cu ora locala…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va retrage SUA din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), daca Statele Unite nu vor fi tratate mai bine, scrie Bloomberg. „Daca nu se vor schimba, m-as retrage din OMC”, a declarat Trump joi intr-un interviu acordat Bloomberg News. El a adaugat ca…