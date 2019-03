Jurnaliștii Aggelos Provolisianos și Triantis Vangelis au fost anunțați de polițiști ca nu le este permis accesul in Moldova din cauza ca nu au acreditare pentru a-și desfașura activitatea jurnalistica, scrie anticoruptie.md.

„Le-am spus ca suntem jurnaliști și am venit in scop profesional. Ni s-a spus ca nu avem permisiunea sa intram in Republica Moldova și ca avem nevoie de acreditare pentru a desfașura activitate jurnalistica. Apoi am fost invitați intr-un oficiu in care am fost reținuți timp de 30-40 de minute", au declarat jurnaliștii pentru portalul Anticoruptie.md.

