Jurnalistul a fost audiat miercuri la Parchetul de pe langa Curtea de Apel, iar procurorii au decis sa nu il retina. Publicatia "Zaman Romania" sustine ca autoritatile turce au emis un mandat de extradare pe numele lui Kamil Demirkaya la ordinul presedintelui Turciei, Recep Erdogan. Jurnalistul este acuzat ca face parte din tabara lui Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA, cel pe care Ankara il acuza ca s-ar fi aflat in spatele tentativei de lovitura de stat impotriva președintelui Erdogan.

