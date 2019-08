Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de electricitate E-Distributie Banat a anuntat, luni seara, ca mai multe probleme au fost remediate si o parte din cartierul Calea Lipovei este, in prezent, alimentat cu energie electrica. Anuntul vine dupa ce sute de oameni au protestat in strada pentru ca de mai bine de 24 de ore nu…

- Iranul a dezvaluit sâmbata ceea ce autoritatile sustin ca este un sistem de aparare antiracheta local îmbunatatit cu o raza de actiune de 400 de km si capabil de aparare împotriva rachetelor de croaziera, balistice si a dronelor. Anuntul a fost facut în contextul tensiunilor…

- Reteaua sociala Facebook a anuntat, la inceputul zilei de joi, ca este din nou operationala 100% dupa o pana majora ce i-a afectat miercuri diferite servicii in lume (Facebook, Messenger, Instagram si WhatsApp), potrivit Agerpres. Potrivit website-ului DownDetector, citat de France Presse, care inregistreaza…

- Jurnalistii si analistii sunt din ce in ce mai ingrijorati de presiunile exercitate asupra presei publice din Cehia din partea unor politicieni populisti, transmite duminica agentia France Presse. Intr-o tara in care principalele organisme de supraveghere ale principalei agentii de stiri…

- „Vedem echilibrul structural, valorile istorice și cele prognozate și recomandate. Pana in 2018, este echilbrul structural. Obiectivul pe termen mediu ar trebui sa fie ceea ce Romania a stabilit, o valoare care a fost atinsa in 2014-2015, dar de atunci a deviat de la ținta, coborand mult sub aceasta…

- Vesti bune pentru comerciantii din Piata Centrala dar si pentru buzoienii care se aprovizioneaza din acest loc. Obiectivul va intra intr-un amplu proces de modernizare. Anuntul a fost facut de catre directorul societatii SC Piete, Targuri si Oboare, Daniel August, la ultima sedinta a Consiliului Municipal…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Data…