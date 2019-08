Stiri pe aceeasi tema

- O turista din SUA, in varsta de 52 de ani, a fost ajutata, vineri, de jandarmi si salvamontistii din Brasov sa coboare de pe munte, dupa ce s-a accidentat si este suspecta de fractura la glezna, ea fiind transportata la ambulanta pentru a fi dusa la spital si a primi ingrijiri medicale.

- Este cea de-a treia actiune de acest gen din ultimele patru zile derulata de Salvamont in zona mentionata.Potrivit reprezentantului Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo Alba, Claudiu Costea, se actioneaza pentru acordarea primului ajutor si, de asemenea, pentru evacuarea in siguranta…

- O minora in varsta de 16 ani, cautata la nivel national, a fost gasita, sambata, de catre un echipaj de jandarmi in centrul municipiului Buzau, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al IJJ Buzau, Georgiana Naziru, jandarmii patrulau in zona, iar la un moment dat au fost sesizati de o…

- Salvamontistii maramureseni intervin in zona Creasta Cocoșului pentru a cobori o turista care a suferit un accident la coborarea de pe creasta. Potrivit primelor informații, este vorba de o accidentare la nivelul membrului inferior, fapt care ii face imposibila deplasarea. Echipajul de prim raspuns…

- Ciclistul britanic Chris Froome a suferit si o fractura la gât în timpul cazaturii de miercuri, din etapa a patra a Criterium du Dauphin, scrie BBC, conform News.ro.El va fi nevoit sa ramâna în spital timp de sase saptamâni, iar potrivit medicilor va avea nevoie de…

- Salvamontistii au intervenit pentru recuperarea unei turiste din Germania care si-a fracturat piciorul intr-o zona abrupta a masivului Ceahlau, actiunea, care a durat aproape cinci ore, incheindu-se vineri seara. Seful Serviciului Salvamont Neamt, Raul Papalicef, a declarat ca actiunea a inceput in…

- O turista din Franța a suferit un accident grav in timp ce vizita o manastire din județul Neamț. Femeia in varsta de 75 de ani a cazut și a suferit o fractura serioasa la picior Turista din Franța, in varsta de 75 de ani, venita din Franța sa viziteze manastirile din județul Neamț, a suferit un accident.…

- Atacantul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, Neymar, va fi indisponibil patru saptamani, dupa ce s-a accidentat la glezna dreapta, in timpul meciului amical al Braziliei cu Qatar, potrivit news.ro.