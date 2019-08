Stiri pe aceeasi tema

- Sute de calatori au fost transbordati F. T. Ieri dupa-amiaza, in Gara Buda, un incendiu violent a cuprins locomotiva trenului Interregio 1631, cu trei vagoane, care circula pe ruta Brașov- București. “Atunci cand echipajele de pompieri – doua atospeciale de stingere cu apa și spuma, una de stingere…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, la locomotiva trenului InterRegio 1631. Trenul circula pe ruta Brașov - București, avea trei vagoane și aproximativ 350 de calatori. A oprit in Gara Buda din localitatea Ariceștii Rahtivani, unde au intervenit echipaje de la Inspectoratul Județean…

- Locomotiva trenului Brașov-București a fost cuprinsa de un incendiu puternic, miercuri dupa amiaza, iar cei 200 de calatori din garnitura au fost evacuați de urgența. Din fericire, nu au existat victime. Locomotiva aluat foc in Gara Buda, din localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani. Incendiul violent…

- Intre 1 și 23 august, Ministerul Apararii Naționale organizeaza o campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, a precizat Ministerul Apararii Nationale (M.Ap.N.), intr-un comunicat de presa. "Astfel,…

- Pompierii prahoveni actioneaza pentru a scoate 2 minori posibil inecati intr un canal de irigatii din comuna Baba Ana, sat Conduratu.Unul dintre copii, un baiat de 14 ani a fost scos, este in stop cardio respirator si se executa manevre de resuscitare.A fost solicitata interventia scafandrilor de la…

- # Peste 600 de participanți s-au aliniat la cursa de mountain bike al carei start a fost dat de primarul Gheorghița Boțarca Topoloveniul s-a aflat duminica, 14 iulie, sub asediul bikerilor. Cea mai mare parte a lor, veniți din afara județului Argeș – din București, Prahova, Dambovița, Brașov, Sibiu,…

- In ultimele 24 de ore, instabilitatea atmosferica accentuata a produs efecte la nivelul a 28 localitati din judetele Bacau, Bistrita - Nasaud, Brasov, Constanta, Covasna, Dambovita, Harghita, Mures, Prahova, Tulcea si Valcea, precum si in municipiul Bucuresti. In toate zonele afectate de intensificari…

- Pentru 18 judete din tara si pentru Capitala, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, atentionare Cod portocaliu de ploi si grindina, valabila pana joi noaptea. Potrivit ANM, in judetele Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Vrancea,…