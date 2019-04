Stiri pe aceeasi tema

Cristiano Ronaldo, starul de 34 de ani al celor de la Juventus ii alrmeaza pe șefii clubului dupa testele facute azi. Cristiano Ronaldo a facut azi mai multe investigații medicale dupa accidentarea suferita in prima repriza a meciului Portugalia - Serbia. Gazzetta dello Sport scrie ca Cristiano Ronaldo…

Mijlocasul roman al echipei Standard Liege, Razvan Marin, este aproape de un transfer la Ajax Amsterdam, unde este considerat succesorul lui Frenkie De Jong, vandut la Barcelona pentru 86 de milioane de euro. Potrivit De Telegraaf, citat de presa belgiana, Ajax a ajuns la un acord cu Standard in legatura…

Mauro Icardi (26 de ani) se poate intoarce la antrenamentele celor de la Inter Milano, dupa ce a fost in conflict o buna perioada de timp cu sefii gruparii de pe San Siro, informeaza Mediafax.

Inter Milano si-a ales tintele pentru fereastra de transferuri din vara: Ivan Rakitic (30 de ani) si Luka Jovic (21 de ani). Conform cotidianului iberic Sport, Steven Zhang, presedintele lui Inter Milano, doreste sa forteze in vara aducerile lui Rakitic si Jovic de la Barcelona, respectiv Eintracht…

Lionel Messi este lider in clasamentul pentru Gheata de Aur, care recompenseaza golgheterul Europei, dupa ce a inscris de trei ori in meciul FC Sevilla - FC Barcelona, informeaza marca.com, potrivit news.ro.

Ivan Rakitic (30 de ani) este foarte aproape sa plece de la Barcelona. Mijlocasul nu a primit propunerea de prelungire, iar Inter Milano a intrat pe fir si, din cate se pare, l-a convins sa vina, relateaza Mediafax.

Ivan Rakitic, 30 de ani, ar putea ajunge in Serie A la Internazionale Milano. Oficialii italienilor l-au abordat deja pe croat. Ruptura dintre Rakitic și Barcelona ar fi survenit recent, odata cu venirea lui Frenkie de Jong pe Camp Nou, anunța Gazzetta dello Sportg. Ivan Rakitic se teme de o posibila…

Cesc Fabregas (31 de ani) este aproape de un transfer, dupa ce a imbracat nu mai putin de patru ani si jumatate tricoul lui Chelsea, englezii cumprandu-l de la Barcelona pentru 33 de milioane de euro. Mijlocasul este aproape de un trnafer la AS Monaco, potrivit mediafax.