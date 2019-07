Iunie 2019 a fost cea mai calduroasa luna iunie din ultimii 140 de ani, stabilind un record global, potrivit celui mai recent raport lunar din domeniul climatic dat joi publicitatii de Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA) din SUA, potrivit Reuters si DPA. Temperaturile inregistrate in iunie 2019 au depasit precedentul record consemnat pentru aceasta luna datand din 2016 si marcheaza cea de-a 414-a luna consecutiva si cea de-a 43-a luna iunie in care temperaturile globale au fost peste valorile medii consemnate in baza de date NOAA. Datele, in concordanta cu alte analize guvernamentale,…