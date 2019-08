Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a hotarat sa interzica intrarea in tara a doua alese democrate in Congresul Statelor Unite care sutin un boicot international al Israelului, a anuntat joi adjuncta ministrului israelian de Externe, Tzipi Hotovely, relateaza The Associated Press.”Israelul a hotarat sa nu…

- ​Tzipi Hotovely, adjunctul ministrului israelian de Externe, a informat joi ca Israelul a decis sa nu permita accesul în țara lui Ilhan Omar și Rashidei Tlaib, membre ale Congresului american, ca urmare a declarațiilor acestora referitoare la Statul Israel, potrivit The Times of Israel, citat…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Israelul ar da dovada de "o mare slabiciune" daca ar accepta intrarea pe teritoriul sau a doua membre ale Congresului SUA musulmane si propalestiniene, care intentioneaza sa se deplaseze in Teritoriile palestiniene, potrivit AFP citata de Agerpres.…

- 'Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei bilaterale dintre Romania si Statul Israel si au evidentiat dorinta comuna de aprofundare a cooperarii dintre cele doua state, atat in planul dialogului politic, cat si in domeniul economic si sectorial. In context, a fost…

- Presedintele american Donald Trump a informat ca SUA vor interzice Turciei sa achizitioneze avioanele F-35 dupa ce Ankara a primit primele livrari ale sistemului rus de rachete S-400. Trump nu a facut insa nicio referire la impunerea unor sanctiuni, ingrijorand astfel membri ai Congresului, atat republicani…

- Cele patru membre democrate ale Congresului american atacate de Donald Trump l-au acuzat pe presedintele american ca urmeaza „agenda nationalistilor care sustin suprematia albilor” si aU cerut americanilor „sa nu cada in plasa” retoricii sale care divizeaza, informeaza The Guardian.

- Cele patru membre democrate ale Congresului american atacate de Donald Trump l-au acuzat pe presedintele american ca urmeaza „agenda nationalistilor care sustin suprematia albilor” si au cerut americanilor „sa nu cada in plasa” retoricii sale care divizeaza, informeaza The Guardian potrivit news.ro.Intr-o…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro i-a oferit celui de-al treilea sau fiu, Eduardo Bolsonaro, in varsta de 35 ani, funcția de ambasador al Braziliei la Washington, informeaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Eduardo Bolsonaro este numit de presa "ministrul de Externe din umbra" ca…