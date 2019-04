Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Laurențiu Reghecampf face valuri in social media. Ana Maria Prodan a publocat o fotografie facuta pe balcon in care apare intr-un costum de baie negru. Pe corpul impresarei se vad numeroasele tatuaje pe...

- Fetita de 1 an a lui Kylie Jenner poarta geanta Hermes. Iata cat costa! Stormi Webster, fetita in varsta de doar 1 an a tinerei miliardare Kylie Jenner si a rapper-ului Travis Scott, poarta o geanta Hermes care starneste invidii printre domnite. Cum i-a serbat ziua Kylie Jenner fiicei sale, Stormi Kylie…

- Apple Martin, fiica actriței americane Gwyneth Paltrow, s-a declarat nemulțumita ca mama ei a publicat o fotografie cu ele doua pe rețeaua de socializare online Instagram fara a-i cere consimțamantul, relateaza etonline.com, mediafax.Fotografia, care le infațișeaza pe cele doua la schi, a…

- Dani Oțil se pregatește sa devina tatic sau, cel puțin, așa a lasat sa se ințeleaga dupa ce a postat o fotografie cu subințeles pe rețelele de socializare. Dani Oțil, in varsta de 38 de ani, este foarte discret cu viața sa personala și a evitat, cel puțin dupa povestea de iubire traita cu Mihaela Radulescu,…

- "Don't mess with Italian girls", a scris regina muzicii pop pe contul sau de Instagram, sub o fotografie in care ambele vedete apar imbratisate alaturi de Oscarul castigat de Lady Gaga, intr-o sedinta foto pentru revista TIME la petrecerea de dupa gala organizata chiar de Madonna. Culcate…

- Fetița cea mica a coregrafului Bursucu a implinit 7 luni pe data de 12 februarie. Pentru a o sarbatori, acesta a postat pe Instagram o fotografie adorabila cu micuța Anays Maria. Mandru de fetița lui, colegul de platou al lui Teo Trandafir, a spus in direct: „La mulți ani, sa ne traiești”. View this…