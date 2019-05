Irlandezii au aprobat cu o majoritate zdrobitoare, in cadrul unui referendum ale carui rezultate au fost anuntate duminica, ridicarea restrictiilor legate de divort, un nou episod din seria de schimbari care are loc in aceasta tara cu o veche traditie catolica, informeaza AFP.



In total, 82% dintre votanti s-au pronuntat pentru abrogarea unei dispozitii constitutionale ce obliga cuplurile sa traiasca separat in timpul a patru dintre cei cinci ani care le precede cererea de divort.



Referendumul a avut loc vineri, in acelasi timp cu alegerile europene in Irlanda, cu o rata…