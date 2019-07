Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a discutat cu Boris Johnson, favoritul la postul de premier britanic, si s-a declarat convins ca acesta va face ”o treaba excelenta” la numarul 10 pe Downing Street, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Mie imi place Boris Johnson, am vorbit…

- Presedintele american Donald Trump i-a primit vineri la Casa Alba pe cei doi astronauti ai misiunii Apollo 11 inca in viata, Buzz Aldrin si Michael Collins, cu o zi inainte de marcarea a 50 de ani de la prima aselenizare umana, relateaza AFP.”Maine este o zi foarte mare”, a declarat Donald…

- Formatia Gaz Metan Medias a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Hermannstadt, intr-un meci din etapa a doua a Ligii I, in care de la gazde au fost eliminati doi jucatori, potrivit news.ro.Au marcat M. Constantin ’49 (penalti) si Chamed ’71. Gazdele au ramas in inferioritate…

- La nivelul Uniunii Europene, Romania a avut cel mai mare deficit guvernamental raportat la Produsul intern brut in primul trimestru din acest an, cu 4,5% din PIB, in conditiile in care, in zona euro, deficitul guvernamental a fost 0,5% din PIB iar Uniunea Europeana a avut deficit guvernamental de…

- Un politist de frontiera din Giurgiu a fost dus din greseala la audieri de catre ofiterii Directei Generale Anticoruptie.Acesta a fost luat, din greseala, odata cu alti politisti de frontiera care erau cercetati pentru luare de mita. Politistul in cauza nu se ocupa de controale la granita,…

- Președintele american Donald Trump ar fi aprobat inițial lansarea rachetelor militare in Iran, ca raspuns la faptul ca Teheranul a doborat o drona americana, insa a retras comanda in ultimul minut. UPDATE 12.10: Iranul a fost avertizat de președintele american Donald Trump asupra unui atac iminent,…

- Preturile petrolului au crescut puternic joi, dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana, alimentand temerile legate de un conflict intre cele doua tari, transmite CNBC. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă pe piaţa americană, a închis joi în urcare cu 2,89…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a reiterat joi disponibilitatea de a purta negocieri cu liderii Iranului, in contextul tensiunilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Associated Press potrivit mediafax"Daca liderii iranieni vor sa discute, eu sunt disponibil", a declarat Donald…