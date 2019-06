Iranul nu va porni un razboi impotriva niciunei tari, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, la o zi dupa ce Statele Unite au anuntat desfasurarea de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu pe fondul cresterii tensiunilor dintre Teheran si Washington, informeaza Reuters.



Temerile unei confruntari intre Iran si Statele Unite au crescut dupa atacurile asupra a doua petroliere joi la intrarea in Golf, pentru care Washingtonul a acuzat Teheranul.



"Iranul nu va lansa un razboi impotriva niciunei tari", a declarat Rouhani intr-un discurs transmis in direct de televiziunea…