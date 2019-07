Stiri pe aceeasi tema

- Circa 228.000 de persoane au fost afectate de inundatiile provocate de furtuni insotite de ploi abundente, care au lovit provincia Jiangxi, din estul Chinei. Dintre acestea, doar 6.351 au fost relocate, au informat duminica autoritatile locale, citate de Xinhua.Intemperiile au afectat provincia…

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte 134 au fost ranite in urma unui puternic cutremur - de magnitudinea 6 - luni, in provincia chineza Sichuan (nord-vest), potrivit unui bilant anuntat marti de oficiali locali si presa de stat, relateaza news.ro.Peste 4.000 de persoane au fost mutate…

- Treisprezece persoane au decedat, iar alte 199 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 6 produs luni seara in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, a anuntat marti Ministerul pentru Situatii de Urgenta, citat de agentia Xinhua. 20 de persoane ramase blocate sub daramaturi…

- Cutremur puternic in sudul Chinei. Cel putin 12 oameni au murit si 122 au fost raniti. Seismul de magnitudine 6 a avut loc noaptea, in provincia chineza Sichuan, la o adancime de 16 kilometri, potrivit Centrului chinez pentru cutremure.

- Un seism cu magnitudinea 8 a lovit duminica, in zori, o regiune a padurii amazoniene, soldandu-se un mort si cel putin 26 de raniti in Peru si Ecuador si semanand panica la Lima unde numerosi locuitori au iesit strada in plina noapte, informeaza AFP, titrat de Agerpres. Cutremurul a avut loc la ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a fost inregistrat sambata in prefectura Chiba, din sudul Japoniei, a informat Agentia meteorologica nipona (JMA), citata de Xinhua potrivit Agerpres. Seismul a avut loc la ora locala 03.20 p.m., la o adancime de 40 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost…

- Autoritatile din provincia Khuzestan, din sud-vestul Iranului, au ordonat miercuri evacuarea a peste 60.000 de persoane din orasul Ahvaz, amenintat de inundatii, a informat presa iraniana, citata de AFP, potrivit agerpres.ro.Guvernatorul general al provinciei, Gholamreza Shariati, a declarat…

- Autoritatile din provincia Khuzestan, din sud-vestul Iranului, au ordonat miercuri evacuarea a peste 60.000 de persoane din orasul Ahvaz, amenintat de inundatii, a informat presa iraniana, citata de AFP. Guvernatorul general al provinciei, Gholamreza Shariati, a declarat ca ordinul de…