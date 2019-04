Irakul vrea să judece combatanţii străini care s-au alăturat Statului Islamic în schimbul a 1,8 miliarde de euro Problema intoarcerii in tara de origine a celor aproximativ 1.000 de jihadisti aflati in prezent pe mana fortelor kurde din Siria este foarte sensibila in opiniile lor publice.



Parisul, de exemplu, nu a pus in aplicare, pana in prezent, un plan de repatriere a jihadistilor francezi din Siria si a familiilor acestora, dezvaluit de presa si pe care Guvernul l-a prezentat drept o ”ipoteza” de lucru.



Bagdadul a propus, astfel, aceasta ”optiune”, a declarat pentru AFP un reprezentant guvernamental sub protectia anonimatului, si anume judecarea in Irak a acestor straini ”in schimbul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

