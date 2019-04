Iohannis, vot referendum în Parlament. Chirieac: Nu ai cum. Asta rămâne în istorie! "Are de ales presedintele. Cred ca se va hotari maine de dimineata daca se duce, in functie si de ora la care se trezeste. Daca au pus sedinta de dimineata, nu va merge. Daca au pus-o la o ora rezonabila, s-ar putea sa vina in Parlament. Principala preocupare a presedintelui este sa impinga USR-ul si pe Dacian Ciolos si sa castige un nou mandat de presedinte, in iarna. Daca principala preocupare a presedintelui era statul de drept, nu mai era Lazar in functie, iar referendumul pe justitie nu se desfasura o data cu europarlamentarele. Din aceasta cauza cred, cu putere, ca preocuparea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

