”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a conferit Crucea Naționala „Serviciul Credincios" clasa a III-a domnului Iulius Filip, disident anticomunist si fost detinut politic, in semn de apreciere deosebita pentru determinarea și curajul cu care a luptat impotriva abuzurilor regimului comunist și in semn de respect pentru suferințele indurate in inchisorile comuniste, aparand valorile democratice", a transmis Administrația Prezidențiala.

Duminica seara, la Antena 3, Aurelian Pavelescu, liderul PNȚCD, a afirmat ca ”decorarea s-a facut in batjocura, cu cea mai slaba decorație.” Politicianul…