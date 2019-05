Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat ca nu este de acord ca PSD sa ceara retragerea vreunui candidat de pe lista pentru Parlamentul European, deoarece nu ar fi "un mod constant de gandire". Ea a precizat ca propunerea pentru comisar european va fi luata in CEx, pana la jumatatea lunii iunie."Eu nu sunt…

- Alianta USR-PLUS va avea candidat la alegerile prezidentiale, dupa cum a precizat, vineri, co-presedintele Dan Barna. “Obiectivul acestei aliante este ca intr-un an si jumatate sa dea presedintele Romaniei, primarul Bucurestiului si primul ministru. (…) Am facut aceasta alianta toata Romania. Am…

- ”Obiectivul acestei alianțe - n.r. USR-PLUS- este ca intr-un an și jumatate sa dea președintele Romaniei, primarul Bucureștiului și primul ministru. (...) Am facut aceasta alianța toata Romania. Am facut aceasta alianta pentru ca trebuie sa le dam oamenilor decenti din aceasta tara o alternativa…

- Carmen Avram susține ca Viorica Dancila va ramane premierul Romaniei pana in anul 2020 cand vor urma alegerile parlamentare și infirma toate zvonurile potrivit carora ar urma sa fie data afara din Executiv. ''In permanența apare cate un scandal. Cel cu premierul Viorica Dancila a fost unul…

- Mircea Badea a comentat imaginile de la Cluj-Napoca unde Dragoș Paslaru, membru PLUS, fost ministru in Guvernul Cioloș, a dansat la miting. "Cand vin la emisiuni, sunt tot timpul constipați, par chinuiți de durere ca-s probleme in justiție, ca e corupție etc, fac ca toate visele, dar la mitingul…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anunțat, luni seara, ca va demisiona din funcția de șef al Comisiei SRI din Parlament, in condițiile in care candideaza din partea PSD la alegerile europarlamentare, ocupand poziția a treia pe lista. „Cred ca am acumulat suficient de multa experiența la nivelul Parlamentului.…

- Viorica Dancila a declarat, intr-un interviu difuzat, miercuri seara, de Antena 3, ca nu poate nega nimeni cresterea economica din ultimii doi ani sau cresterea veniturilor populatiei. "Mersul bun al economiei cred ca este dovedit de cifrele oficiale si de faptele guvernarii. Este cineva care…