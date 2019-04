Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut declarații de presa dupa consultarile cu PSD in privința referendumului pe justiție. El i-a criticat pe reprezentanții ALDE pentru ca au refuzat sa participe la consultari.Citește și: Foștii deținuți politic au propus doua intrebari DURE pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa consultarile cu PSD la Palatul Cotroceni pe tema justiției, ca social-democrații sunt vinovați pentru situația din justiție și ca PSD da asalturi asupra justiției de cand a venit la guvernare.„Au venit la consultari cei delegati de la PSD,…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, dupa consultarile pe tema justiției cu reprezentanții PNL, USR, PMP, UDMR și delegația minoritaților naționale. Președintele a spus ca asaltul PSD asupra justiției trebuie sa primeasca un raspuns din partea romanilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul muntenegrean, Dusko Markovic, care l-a invitat pe seful statului roman in vizita in Muntenegru, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Potrivit sursei citate, Klaus Iohannis a evidentiat,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca ii sustine pe cei care vor protesta vineri sub sloganul "Romania vrea autostrazi" - "#sieu". "In legatura cu protestul care se desfasoara astazi, la ora 15,00, un protest pentru autostrazi, vreau sa stie protestatarii ca sunt alaturi de ei #sieu",…

- Presedintele Klaus Iohannis are, marti, intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, anunța news.ro.Intalnirea va avea loc la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 12.00. La reuniunea din urma cu un an, presedintele Iohannis declara ca Romania are o societate…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, marti, la Palatul Cotroceni, cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice din Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit agendei sefului statului. Anul trecut, la reuniunea cu ambasadorii straini…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi marti, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sloven, Borut Pahor, care efectueaza o vizita oficiala in Romania, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Potrivit sursei citate, vizita in Romania a presedintelui sloven are loc in contextul celebrarii,…