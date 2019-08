Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, pe 20 august, cu omologul american, Donald Trump, mai multe chestiuni importante, intre care se numara securitatea energetica si programul Visa Waiver. Vizita la Washington a presedintelui Iohannis, facuta la invitatia omologului american, are loc in zilele de…

- Donald Trump il va primi marți, 20 august, la Casa Alba, pe președintele Klaus Iohannis, potrivit Hotnews. „Cei doi lideri vor discuta despre cele mai bune modalitați de a raspunde numeroaselor provocari de securitate comune cu care se confrunta Statele Unite și Romania și modalitațile de a promova…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca administrația sa nu va mai discuta cu ambasadorul britanic la Washington, indicand ca iși dorește ca viitorul Guvern britanic sa iși schimbe reprezentantul in SUA, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit mediafax.CITEȘTE ȘI: Trucuri pentru nopti…

- Președintele american Donald Trump va discuta cu omologul sau chinez Xi Jinping la summitul G20 de la Osaka, intalnirea celor doi fiind programata sambata la ora locala 11:30 (5:30, ora Romaniei), a anunțat purtatorul de cuvant al Casei Albe, potrivit MEDIAFAX.Intalnirea bilaterala, cu scopul…

- Intalnirea a fost ceruta de Kushner, a precizat ea. El a fost primit in timpul serii la sediul Comisiei din Bruxelles. 'In timpul discutiei asupra Orientului Mijlociu, presedintele Juncker si inalta reprezentanta pentru diplomatia UE Federica Mogherini au ascultat ideile dlui Kushner si au subliniat…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a primit marti la Casa Alba pe liderii a trei tari insulare din Oceanul Pacific, strategice pentru Washington, care doreste sa contracareze influenta Chinei in regiune, relateaza AFP. In cursul acestei scurte intalniri in grup, Donald Trump a discutat cu conducatorii…

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu omologul sau polonez Andrzej Duda pe 12 iunie, la Washington, pentru a discuta despre securitate și aparare, a informat miercuri Casa Alba, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Președintele Trump și președintele Duda vor…