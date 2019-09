Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de 3 septembrie a.c., Consiliul Județean Valcea a trimis catre Primaria Ramnicu Valcea, Primaria Brezoi și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare Valcea, documentația aferenta in vederea scoaterii la licitație a serviciului de operare a stațiilor de sortare…

- Conducerea centrala si cea locala a PSD s au intalnit ieri la Mamaia cu seniorii din partid. Viorica Dancila, presedinte PSD, Mihai Fifor, secretar general, Eugen Orlando Teodorovici, presedinte executiv, Felix Stroe, presedintele PSD Constanta, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Constantin…

- La aceasta ora, La Pavilionul Expozitional din Mamaia are loc intalnirea conducerii PSD cu seniorii din partid. Sunt prezenti Viorica Dancila presedinte PSD, Mihai Fifor secretar general, Eugen Orlando Teodorovici presedinte executiv, Felix Stroe presedintele PSD Constanta si Gheorghe Dontu presedintele…

- Aflata din nou in Bacau, intr-un turneu electoral intern, premierul Viorica Dancila a preferat sa viziteze doar anumite obiective, de fapt o noua incercare de a convinge ca actualul Guvern se preocupa de marile investiții. Insoțita de miniștrii Mihai Fifor și Eugen Teodorovici, doamna Dancila a ocolit…

- "Stim ca asa a facut intotdeauna presedintele Iohannis, si-a luat un timp de gandire mai amplu, mai ales ca doi dintre ministri sunt propuneri absolut noi si mai ales pentru posturile acestea de la interne si externe unde e nevoie de un aviz de securitate, consultare cu partenerii. In mod evident,…

- "Premierul era cumva izolat in Palatul Victoria. In momentul in care premierul s-a opus Ordonanțelor, pentru ca Viorica Dancila a refuzat sa faca aceasta mișcare și a spus ca nu intervine pe Ordonanțe pe Justiție. Lucrul acesta a deranjat, pentru ca multa lume se aștepta sa execute, sa raspunda la…

- Mihai Fifor a afirmat ca Viorica Dancila nu a avut acces la rezultatele sondajelor din campania electorala pentru alegerile europarlamentare. El a afirmat ca in jurul lui Liviu Dragnea se formase un fel de bula. Secretarul general al PSD crede ca Liviu Dragnea urma sa-și anunțe candidatura, iar scorul…

- Social-democratii se reunesc sambata in cadrul Congresului National, unde va fi aleasa noua conducere a partidului. Pentru postul de presedinte PSD sunt patru candidaturi, toate fiind validate in cadrul Comitetului Executiv National al partidului de vineri: premierul Viorica Dancila, senatorul Serban…