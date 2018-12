Insulele Galapagos interzic focurile de artificii pentru protejarea ecosistemului unic din regiune

Stiri pe aceeasi tema

- USR a realizat harta banilor cheltuiti de autoritatile locale in acest an pentru iluminatul festiv si focurile de artificii de Revelion ... The post Harta interactiva: cați bani au cheltuit autoritatile locale pe iluminatul festiv si focurile de artificii de Revelion appeared first on Renasterea banateana…

- USR a realizat harta banilor cheltuiti de autoritatile locale in acest an pentru iluminatul festiv si focurile de artificii de Revelion. In total, acestea au costat 11 milioane de euro alocati prin achizitii directe, fara licitatii, scrie Ziare.com.

- USR a realizat harta banilor cheltuiti de autoritatile locale in acest an pentru iluminatul festiv si focurile de artificii de Revelion, in total 11 milioane de euro alocati prin achizitii directe, fara licitatii, relateaza News.ro.„Cand primariile aprind beculetele, USR va aprinde luminitele!…

- „Cand primariile aprind beculetele, USR va aprinde luminitele! In 2018, autoritatile locale au cheltuit 50 de milioane de lei, echivalentul a 11 milioane de euro, pe iluminatul festiv si focurile de artificii de Revelion. Sunt mai multi bani decat anul trecut (cand s-au cheltuit 34 de miliaone de lei),…

- USR a realizat harta banilor cheltuiti de autoritatile locale in acest an pentru iluminatul festiv si focurile de artificii de Revelion, in total 11 milioane de euro alocati prin achizitii directe, fara licitatii.

- Guvernul spaniol a avertizat autoritatile separatiste din Catalonia ca-si va reinstitui autoritatea in ce priveste mentinerea ordinii in regiune, in cazul in care ele nu reusesc sa faca acest lucru, dupa ce militanti in favoarea independentei au blocat pentru mai multe ore o autostrada, transmite…

- Dejul a sarbatorit azi in strada ziua naționala, la 100 de ani de la marele eveniment istoric al marii uniri de la Alba Iulia. Autoritațile locale au oferit miilor de dejeni un spectacol pe cinste, iar spectatorii au urmarit cu sufletul la gura manifestarile din centrul orașului, in ciuda gerului patrunzator.