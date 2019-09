Înscrieri la examenul de definitivare în învățământ Candidații care doresc sa obțina definitivarea in invațamant, se pot inscrie pana in data de 18 octombrie 2019. La examenul national de definitivare in invatamant se pot prezenta candidatii cu stagiu efectiv de cel putin un an la catedra in calitate de cadru didactic calificat conform studiilor absolvite (deci si cei care au inceput primul […] Articolul Inscrieri la examenul de definitivare in invațamant apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

