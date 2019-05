INS: Cartofii, energia termică și serviciile poștale au avut cele mai mari creșteri Si in raport cu luna decembrie 2018, preturile marfurilor si serviciilor au crescut la aproape toate categoriile, scaderi inregistrandu-se la oua (-5,92%), fasole boabe si alte leguminoase (-0,16%) si la transportul aerian.



Potrivit sursei citate, in aprilie 2019 vs martie 2019, la capitolul marfuri alimentare, cel mai mult s-au scumpit cartofii (+4,75%), urmati de alte legume si conserve de legume (+2,48%), fructe si conserve de fructe (+2%) si fructe proaspete (+1,68%).



Per ansamblu, pretul marfurilor alimentare s-a majorat, in aprilie fata de martie, cu 0,68%.



