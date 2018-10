INF, NATO, încercare de a aplana tensiunile între Moscova şi Washington Reuniunea s-a derulat la nivelul ambasadorilor in cadrul Consiliului NATO-Rusia, la sediul Aliantei de la Bruxelles. Reuniunea a durat trei ore si jumatate, a precizat un diplomat. 'Aliatii fac apel inca o data la Rusia sa respecte pe deplin si imediat Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF) incheiat in 1987', a anuntat NATO intr-un comunicat publicat la finalul reuniunii. 'Suntem gata sa continuam dialogul privind aceasta chestiune cu Rusia, dar ca Alianta suntem in egala masura determinati sa luam masuri eficiente pentru a continua sa asiguram siguranta si securitatea tuturor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a indemnat Rusia sa actioneze "profesionist", subliniind ca nu este o situatie tipica Razboiului Rece, in contextul in care Moscova vrea sa efectueze teste balistice ca riposta la exercitiile occidentale efectuate in nordul Europei.Alianta Nord-Atlantica…

- Lideri ai NATO și ai Rusiei se vor intalni, miercuri, la Bruxelles pentru a discuta o eventuala evitare a unei curse a inarmarii in Europa și un nou Razboi Rece. Intalnirea are loc dupa ce SUA au anuntat ca se vor retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) , incheiat in perioada…

- Consiliul NATO-Rusia se reuneste intr-o ultima incercare de a evita relansarea cursei inarmarilor in Europa. NATO si Rusia se reunesc miercuri la Bruxelles intr-o incercare de a evita o noua cursa a inarmarilor in Europa, dupa ce SUA au anuntat ca se vor retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare…

- Secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, se afla printre mai multi oficiali ai organizatiei care s-au deplasat in Norvegia pentru a asista la cel mai mare exercitiu militar al NATO de dupa Razboiul Rece, informeaza marti dpa. Exercitiul,…

- NATO da startul in aceasta joi in Norvegia celor mai vaste manevre militare de la sfarsitul Razboiului Rece, un mod de a aminti Rusiei solidaritatea Aliatilor in ciuda indoielilor insuflate de presedintele american Donald Trump, relateaza France Presse. Aproximativ 50.000 de militari,…

- Președintele american a confirmat sambata, 20 octombrie, ca Statele Unite se retrag din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), acuzand Rusia de incalcarea repetata, in decurs de mai multi ani, a prevederilor documentului. Test nuclear masiv efectuat de Rusia: ”Toate țintele au fost nimerite”…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) isi va testa la inceputul lui noiembrie capacitatea de a opri si respinge o ofensiva lansata impotriva Norvegiei dinspre Rusia, in cadrul exercitiilor militare "Trident Juncture 2018", cele mai importante organizate vreodata de NATO de la sfarsitul…

- El a apreciat ca o aprobare rapida a viitorului cadru bugetar multianual al UE de catre liderii nationali si de Parlamentul European va arata daca Europa mai este capabila de actiune in fata unor asemenea provocari. „In opinia mea, proiectul este in pericol de moarte”, a spus comisarul Oettinger in…