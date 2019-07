Stiri pe aceeasi tema

- România se plaseaza în rândul statelor Uniunii Europene cu cea mai mare inegalitate a veniturilor, fiind devansata doar de Bulgaria, Lituania si Spania, arata datele publicate joi de Eurostat pe baza datelor colectate în anul 2017,

- Inegalitatea a fost calculata sub forma unui raport intre veniturile celor mai avuti 20% cetateni ai unei tari si veniturile celor mai putin avuti 20% cetateni, pe baza venitului disponibil echivalent. In anul 2017, in Uniunea Europeana acest raport era de 5,2. In randul statelor membre, Cehia si…

- In 2018, populatia a crescut in 18 state membre si a scazut in zece. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Malta (plus 36,8 la mia de rezidenti), Luxemburg (plus 19,6 la mie), Irlanda (plus 15,2 la mie), Cipru (plus 13,4 la mie), Suedia (plus 10,8 la mie), Slovenia (plus 6,8 la mie), Belgia…

- Romania este peste media Uniunii Europene la rata de angajare a absolventilor de studii superioare, cu un nivel de 88,9%, fiind imediat inaintea Marii Britanii, unde acest indicator este de 88,4%, potrivit datelor aferente anului 2018 publicate joi de biroul european de statistica Eurostat. Rata…

- Aproximativ 96,8% dintre romani erau in 2017 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procentaj de proprietari de case din randul statelor membre ale Uniunii Europene, in timp ce in Germania putin peste jumatate (51,4%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta, arata datele…

- România și Bulgaria sunt țarile din Uniunea Europeana cu cel mai mare procent - peste 31 la suta - al fetelor care studiaza în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Aceasta, în condițiile în care la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, în medie,…

