Indicele ROBOR la trei luni crește ușor până la 3,28% Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri cu 0,02 puncte procentuale fata de valoarea de joi, pana la 3,28% pe an, de la 3,26%, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 2,99%, iar in perioada similara a anului trecut, respectiv 1 martie 2018, indicele era 2,09% pe an.



Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut usor, la 3,39% pe an, de la… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

