Incendiu la Notre-Dame: Trei semnale de presă trase de-a lungul timpului despre problemele catedralei Chiar la începutul acestei luni BBC a difuzat un material potrivit caruia autoritațile franceze cheltuie 4 milioane de euro anual pentru întreținerea catedralei. Dar banii nu sunt nici pe departe suficienți, iar în lipsa renovarilor catedrala ar fi riscat sa se prabușeasca în circa 10 ani, din cauza problemelor structurale. Motivul: eroziunea produsa de vechime și de poluare.



În 2017, Time publica un amplu reportaj despre stadiul dezastruos în care se aflau parți din structura și alte elemente ale catedralei.

Sursa articol si foto: hotnews.ro

