Incendiu intr-un bloc din Giurgiu – 12 oameni evacuati, cinci au ajuns pe mana medicilor

- Potrivit acestuia, varful de viitura venit pe paraul Corozel a fost provocat de o rupere de nori. 'Din primele estimari, sunt 63 de locuinte inundate, aproximativ 170 de persoane evacuate, ele s-au autoevacuat, au mers la rude, prieteni. Nu ni s-a solicitat cazarea pe spatiile pe care le aveam…

- Pompierii au actionat, in ultimele 24 de ore, in zece judete afectate de ploile abundente si de vremea rea. S-a intervenit pentru evacuarea apei din 332 gospodarii, precum si pentru curatarea de aluviuni si facilitarea scurgerii apei pentru 35 poduri si podete.

- Doi oameni au murit noaptea trecuta intoxicați cu fum intr-o localitate din județul Argeș. Pompierii au acționat cu dificultate pentru ca pe strada prea ingusta spre casa in flacari nu au putut intra cu mașinile.

- Șase oameni, intre care patru copii, au murit in urma unui incendiu puternic produs intr-un bloc din New York. Pompierii au intervenit prompt și au reușit sa impiedice extinderea flacarilor la apartamentele din jur, insa nu au mai putut sa salveze persoanele aflate in interior.

- Pompierii Capitalei au luptat cu flacarile inca de la primele ore ale acestei ultime zile ale saptamanii. Au fost alertati despre producerea unui incendiu pe o strada din sectorul 4, asa ca au intervenit cu autospeciale cu apa, dar si cu o autoscara, pentru a incerca sa limiteze proportiile flacarilor.…

- Un puternic incendiu a izbucnit, astazi, la topitoria fabricii TRW din Timisoara. Pompierii au fost alertati si au intervenit de urgenta. La acest moment ... The post Incendiu la o fabrica din Timisoara. Peste 400 de oameni au fost evacuati appeared first on Renasterea banateana .

- Un incendiu puternic a avut loc, in noaptea de miercuri spre joi, la Timisoara, focul cuprinzand o anexa, de unde s-a extins la un grup de locuinte si la acoperisul unei cladiri de birouri. Un numar de 30 de oameni au fost evacuati sau s-au autoevacuat.

- Pompierii militari din cadrul ISU General Magheru al judetului Valcea au fost solicitati, aseara, in jurul orelor 22.30, pentru stingerea unui incendiu la un restaurant, in municipiul Ramnicu Valcea. Pentru stingerea acestuia au fost alocate doua autospeciale de stingere cu apa si echipajele de pompieri…