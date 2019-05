Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Sebeș au intervenit, miercuri noaptea, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism parcat la supermarketul Penny, din oraș. ”Garda de Intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat…

- INCENDIU izbucnit la coșul de fum al unei locuințe din Ciuguzel. Au intervenit pompierii din Aiud Vineri seara, in localitatea Ciuguzel a izbucnit un incendiu la coșul de fum al unei locuințe. Din primele informații primite de la ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit cu doua autospeciale…

- INCENDIU la o anexa gospodareasca din Garbova de Sus. Au intervenit pompierii din Aiud și o ambulanța SMURD Un incendiu a izbucnit sambata, in jurul orei 12.00, la o anexa gospodareasca din localitatea Garbova de Sus. Din primele informații transmise de purtatorul de cuvant al ISU Alba, au intervenit…

- Un INCENDIU a izbucnit la o anexa gospodareasca in localitatea Mahaceni. Intervin pompierii din Aiud. “Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Mahaceni(comuna Unirea)”, a transmis ISU Alba. Revenim…

- Val de INCENDII, duminica, in Alba. Pompierii intervin in zona localitații Partoș pentru stingerea unui incendiu de deșeuri pe malul raului Mureș Duminica, pompierii din Alba s-au luptat cu mai multe incendii. In cursul serii, in jurul orei 19.00, ISU Alba a anunțat ca Detașamentul de pompieri Alba…

- Duminica, 10 martie, in jurul orei 11.15, Detașamentul de de pompieri Alba Iulia a fost anunțat de izbucnirea unui incendiu la o locuința, in localitatea Paclișa. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit cu o autospeciala, o autoscara și o ambulanța SMURD pentru stingerea…

- INCENDIU de vegetație uscata la ieșire din Alba Iulia spre Paclișa! Pompierii incearca sa stinga focul Marți seara, in jurul orei 21.15, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost nevoit sa intervina cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata la ieșirea din municipiul Alba…

- Pompierii au intervenit pentru stingerea a doua incendii de vegetație uscata in municipiul Alba Iulia și Campeni Luni, in jurul orei 11.30, in Alba Iulia și Campeni pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru stingerea a doua incendii de vegetație uscata. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri…