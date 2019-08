Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron considera ca omologul sau brazilian Jair Bolsonaro a "mintit" in ce priveste angajamentele asumate in favoarea mediului, si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Parisul se opune tratatului de liber schimb UE-Mercosur, a indicat Palatul Elysee, transmite agentia…

- Federația de la Buenos Aires a cerut companiei care asigura tehnologia video pentru arbitrii turneului sud-american sa se pronunțe asupra acestui subiect delicat. Brazilia - Argentina, SuperClasico sud-american, s-a jucat pe 2 iulie, in semifinalele Copei America, dar albiceleștii contesta și acum victoria…

- Uniunea Europeana și MERCOSUR (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) au ajuns vineri, 28 iunie 2019, la un acord politic privind componenta comerț a Acordului de Asociere dintre cele doua parți. Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a contribuit la pregatirea celor 3 runde de negociere…

- Uniunea Europeana a ajuns la un acord de principiu cu Piata Comuna a Sudului (Mercosur), organizatie din care fac parte numeroase natiuni sud-americane, pentru semnarea unui tratat comercial, afirma surse diplomatice citate de Mediafax Reprezentantii Uniunii Europene si cei ai Mercosur au finalizat…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro se va întâlni pentru prima data cu omologul sau chinez, Xi Jinping, în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20), relateaza Mediafax citând Reuters. Întâlnirea dintre cei doi lideri va dura 40 de minute…

- Incheierea unui acord de liber schimb cu statele Mercosur (Piata Comuna a Sudului) dupa 20 de ani de discutii este prioritatea numarul unu a Uniunii Europene, a declarat joi comisarul european pentru Comert, Cecilia Malmstrom, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Negocierile UE cu blocul…

Data de 31 octombrie trebuie sa fie ultimul termen pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a afirmat luni presedintele Frantei, Emmanuel Macron, citat de cotidianul Le Figaro, informeaza Mediafax.