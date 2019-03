Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror de la Direcția Naționala Anticorupție a cerut, luni, magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului deputat Cristian Rizea la 7 ani de inchisoare, in dosarul in care acesta este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. "Solicitam…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ...

- Fostul deputat Cristian Rizea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea pe rol dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 4 ani si 8 luni inchisoare, iar avocatul sau...

- Omul de afaceri Ion Bircina, finul secretarului general al Guvernului, Toni Grebla, a aflat joi seara sentința finala, la Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei, in dosarul care vizeaza infracțiuni de corupție. Acesta a primit un an de inchisoare, la care a fost adaugat un spor de patru…