- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara, potrivit…

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri.

- Aproximativ o treime din reclamatiile privind achizitia de produse si servicii in 2017 au vizat vanzarile online, iar jumatate dintre acestea au avut ca obiect nerespectarea termenului de livrare, releva datele ANPC, transmite News.ro . Conform prezentarii facute la o dezbatere pe tema drepturilor cumparatorului…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- Castigul salarial mediu nominal net in ianuarie 2018 a fost de 2.484 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 145 lei, respectiv 5,5%, in timp ce salariul brut a fost de 4.143 lei, a anuntat, marti, Institutul National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Luni, indicele a scazut dupa opt zile consecutive de stagnare. Vineri, indicele a stagnat la 2,09- pentru a opta zi consecutiv. Marti, 20 februarie, acesta a urcat la 2,09-, cel mai mare…

- Numarul angajatilor care muncesc in birouri a scazut, de la 96% in 2013, la 89% in 2017, ca urmare a faptului ca tot mai multi oameni muncesc de la distanta, potrivit unui studiu realizat de compania Plantronics. Potrivit cercetarii, utilizarea mobilelor si a comunicatiilor unificate este in crestere:…

- In Franta, doua persoane fara adapost au fost gasite moarte, una la Valence, duminica, si una in regiunea pariziana, vineri. Temperaturi glaciale, accentuate de rafale de vant din nord-est, erau preconizate sa coboare pana la -10°C, dar urmeaza sa fie resimtite ca fiind de -18°C. Marti si miercuri…

- Cercetatorii au dort sa afle care sint obiceiurile alimentare și stilul de viața al locuitorilor din țarile cu cel mai scazut risc de infarct. Potrivit statisticilor, oamenii din Japonia, Coreea de Sud și Franța prezinta cel mai scazut risc de a se imbolnavi de afecțiuni ale inimii. Dupa ce le-au…

- Un britanic primeste in medie 33.800 de mesaje telefonice si alerte pe an, indica un sondaj citat miercuri de Press Association. Utilizatorii de telefoane mobile primesc cu 427% mai multe mesaje si notificari decat in urma cu zece ani si trimit cu 278% mai multe mesaje decat in 2008, potrivit…

- Motiunea simpla "Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale", respinsa de deputati Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de 62 de deputati PNL, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi…

- Asociația Peisagiștilor din Romania, Filiala Teritoriala Vest, a reacționat, luni, in urma taierii tuturor salcamilor de pe bulevardul C.D. Loga. Experții in spații verzi susțin ca teoria Primariei Timișoara, care a invocat ca motiv pentru taiere faptul ca salcamii erau batrani și bolnavi, nu sta in…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani", scrie Digi 24."Este o cifra aberanta hellip; Daca dau la o parte din aceasta motiune…

- Societatea de Investitii Financiare Oltenia a afisat un profit net in valoare de 74,3 milioane de lei pentru anul trecut, in scadere cu 26% comparativ cu rezultatul net obtinut in 2016, de 101,27 milioane de lei, potrivit datelor financiare preliminare ...

- Moderatorul de televiziune Dan Negru a facut o scurta analiza a ceea ce se intampla in televiziune și a ajuns la o concluzie dureroasa. Dan Negru, care de-a lungul anilor a refuzat sa apara in reclame , este unul dintre cei mai longevivi prezentatori de televiziune din țara noastra. A prezentat numeroase…

- De la inceputul sezonului rece si pana in prezent (perioada 01.12.2017 – 13.02.2018), la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, au fost monitorizate si gestionate un numar de 1340 situatii de urgenta, dintre care 1078 misiuni de prim ajutor medical, 96…

- In anul 2017, resursele de energie primara au crescut cu 3,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,4% fata de anul 2016. Consumul final de energie electrica a fost cu 0,4% mai mic, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de…

- Din raportul demografic realizat de Institutul italian de Statistica (ISTAT) privind anul 2017 reiese ca italienii sunt din ce in ce mai batrani. La data de 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta era de 60.494.000 de persoane, constatandu-se o scadere de o suta de mii de persoane (-1,6 la mie) fata de…

- Posta Romana a inregistrat, in 2017, o crestere medie a veniturilor de 17 milioane de lei pe luna, iar in ultimul trimestru din anul trecut o majorare de circa 20% a acestora, in comparatie cu 2016, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Companiei Nationale Posta Romana, Elena Petrascu.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a atrage atentia ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul. „Se asteapta si o OUG. Noi nu avem astfel de informatii despre dari salariale din mediul privat. In orice…

- In timp ce piețele bursiere au scazut, cațiva dintre cei mai bogați oameni din lume, inclusiv Warren Buffett, Mark Zucjerberg și Jeff Bezos, au pierdut miliarde de dolari in doar cateva ore. Valoarea neta a miliardarilor, precum Berkshire Hathaway și Warren buffett, este strans legata de indicele acțiunilor…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce o treime dintre acestia recunosc ca au fost, la randul lor, agresori in mediul online, reiese dintr-un studiu intocmit si publicat, luni,…

- Ministrul Muncii precizat ca nu e vina guvernanților ca salariile mici au scazut ca urmare a schimbarilor fiscale operate. Despre grefieri, Olguta Vasilescu a afirmat ca ”nu este o problema a ministerului Muncii, pentru ca pe legea salarizarii le cresc salariile.…

- Consiliul Județean Cluj a primit din partea Ministerului Sanatații acordul privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, in sensul reducerii cu 19 unitați a numarului de paturi destinate strict bolnavilor diagnosticați cu tuberculoza. Avand la…

- Rata somajului a fost de 4,6% in decembrie, date ajustate sezonier, in scadere usoara fata de luna noiembrie, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, rata somajului a scazut cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, pana la 4,7%,…

- In Uniunea Europeana, un angajat cu norma intreaga a lucrat in medie anul trecut 40,3 ore intr-o saptamana obișnuita de lucru, barbații muncind in medie 41 de ore, fața de 39,3 ore in cazul femeilor, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai multe ore pe saptamana…

- Populația din Beijing a scazut pentru prima data in ultimii 20 de ani, a informat miercuri presa de stat chineza. Aceasta scadere este rezultatul eforturilor depuse de catre administrația orașului de a scoate din Beijing numarul mare de migranți, scrie CNN. Populația din Beijing a scazut cu 0,1% in…

- Soldul creditelor companiei „Air Moldova” a scazut cu 110 milioane in 2017 sau cu mai bine de o treime – de la 310 milioane la 200 de milioane de lei. Totodata, foarte important este faptul ca Compania nu are datorii expirate fata de bancile comerciale, bugetul statului ori salariati. Cifrele financiare…

- Senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat, duminica, pe liderul PSD Liviu Dragnea de faptul ca, in 2018, va da „lovitura fatala” economiei si justitiei, el evidentiind cresterea galopanta a preturilor si revenirea inflatiei in 2017. „In 2017 preturile au explodat. Asta inseamna ca desi ati…

- Locuintele din Uniunea Europeana s-au scumpit in medie cu 4,6% in cel de-al treilea trimestru al anului 2017 raportat la perioada similara din 2016, iar preturile din Romania acestea au crescut peste aceasta medie, arata datele institutului european de statistica Eurostat.

- Aproape o treime din biletele pentru Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang au ramas nevandute, cu trei saptamani inainte de ceremonia de deschidere din 9 februarie, a anuntat comitetul sud-coreean de organizare (POCOG), citat de DPA. POCOG a precizat ca 69,7% din totalul biletelor…

- Consumul de bauturi alcoolice a scazut in Rusia cu 80% in ultimii 5-7 ani, a declarat marti ministrul rus al sanatatii, Veronika Skvortova, care a subliniat progresele facute in combaterea alcoolismului, scrie digi24.ro.

- Constructorul auto Dacia a vândut, în 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decât în anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, se arata într-un comunicat al companiei, transmis luni AGERPRES.…

- Numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic anul trecut, fiind efectuate peste 8.800 de controale, au anuntat, luni, reprezentantii Romsilva. Potrivit acestora, s-au confiscat peste 6.000 de pomi taiati ilegal, in scadere cu 42 la suta fata de anul precedent, s-au constatat peste 130…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Potrivit datelor communicate de Banca Nationala a Romaniei, numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a scazut cu 0,39% in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 666.381. Aceste persoane aveau restante in valoare de peste…

- In Franta, parintii care posteaza imagini cu copiii lor pe Facebook risca inchisoarea daca nu respecta anumite reguli impuse de Guvernul din Hexagon. Autoritatile au decis ca parintii care urca pe retelele de socializare fotografii cu minori sunt vinovati de incalcarea dreptului copilului la viata privata.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 1,98%, de la 2,03%, cat a fost cotat miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- In Franța, pedeapsa pentru pedofilie ajunge pana la cel mult 20 de ani de inchisoare, in timp ce Spania are o legislație mai blanda. Totuși, agresorul se afla sub lupa polițiștilor și dupa ce și-a executat pedeapsa, ceea ce la noi nu se intampla.

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) a anuntat marti ca majorarea costurilor de achizitie a gazelor a determinat o crestere medie de aproximativ 5,6% a pretului final al gazelor pentru populatie, incepand de miercuri, informeaza economica.net. “Ca urmare ...

- Rata somajului in luna noiembrie 2017 a scazut cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (4,9%), au transmis marti reprezentntii Institutului National de Statistica. Ca numar de someri, in noiembrie Romania avea 443.000 de persoane in cautarea unui loc de munca, in scadere…

- Vanzarile de autoturisme noi in Germania au crescut cu 2,7% anul trecut, la 3,44 milioane de vehicule, in timp ce Dacia a raportat un avans de 27,6%, la 62.678 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), preluate de Agerpres. Printre brandurile cu cele mai bune evoluţii…

- Republica Moldova are un efectiv de aproape doua milioane de animale. Potrivit datelor Centrului Informațional Agricol, care a raspuns la o solicitare a Agenției de presa IPN, la data de 31 decembrie, in Registrul de Stat al Animalelor erau inregistrate peste 800 de mii de ovine, peste 550 de mii de…

- Doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val urias. Un schior in varsta de 21 de ani a decedat in Alpii Francezi, fiind lovit de un copac doborat de vant. Pentru prima data, autoritatile olandeze au inchis toate cele cinci bariere maritime majore. Pe…

- Furtuna Eleanor s-a abatut asupra Marii Britanii, Irlandei și Franței. Bilanțul este tragic in Hexagon: un mort, peste 15 raniți, pagube serioase și 250.000 de locuințe fara curent electric. Situația se agraveaza de la ora la ora.

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg.

- Indicele Robor la 3 luni a scazut la 2,08%, anunța joi, 28 decembrie a.c., Banca Naționala a Romaniei (BNR). Acesta este cel mai mic nivel din ultima luna și jumatate. Miercuri, indicele Robor la 3 luni crescuse la 2,10%. Nivelul atins astazi, de 2,08%, este cel mai mic nivel inregistrat din data de…

- Peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa și distractie aproximativ 15 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de catre Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Din calculele FPTR, cheltuiala medie…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a scazut usor in al treilea trimestru al acestui an la 70,3%, de la 70,5% in al doilea trimestru trimestru din 2016, si a ramas in…