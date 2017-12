Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a facut recent o adevarata demonstratie de forta cu sistemele sale de aparare antiracheta de ultima generatie, Tor-M2K, în poligonul Telemba din Siberia. Tor-M2K este o modificare a sistemului Tor-M2 pe un sasiu pe roti. Acest sistem antiaerian este capabil sa atace rachete…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, face dezvaluiri chiar de Craciun. Actualul senator a anuntat ce a facut chiar in seara de Ajun. Basescu a anuntat ca a primit colindatorii, dar a transmis si un mesaj pentru toti romanii prin intermediul facebook-ului.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț…

- Pompierii satmareni au surprins cateva imagini cu drona de la incendiul de la Moftin. Va reamintim ca un incendiu de proporții a izbucnit in noaptea de duminica, 17 spre luni, 18 decembrie, in jurul orei 01.30, la sonda de gaz din Moftinu Mare. Focul mai arde și la aceasta ora. Din fericire nu au fost…

- Cristian Popescu Piedone e protagonistul unor imagini spectaculoase! Fostul primar al Sectorului 4 a fost cu colindul, in ziua de Ignat. Nu a fost singur, ci alaturi de 3 dintre cei mai buni pslați ai ortodoxiei romanești, psalții de la Catedrala Patriarhala. Impreuna cu alți colegi, Gabriel Radașanu,…

- Se spune ca o imagine face cat 1.000 de cuvinte, dar atunci cand sincronizarea este perfecta, efectul poate fi decris in mult mai mulți termeni. Chiar daca nu ești cel mai bun fotograf din lume, daca ești omul potrivit la locul potrivit, in momentul oportun, tot ce trebuie sa faci pentru a surprinde…

- UPDATE Doua persoane au murit.Grav accident petrecut pe DN 1! Trei mașini au fost implicate in tragicul accident in urma caruiau au rezultat 12 victime. Traficul e blocat, in localitatea Lugașu de Jos. „In accident au fost implicate trei autoturisme. Polițiștii rutieri se afla la fața locului…

- Una dintre cele mai spectaculoase zone din regiunea Cernauți, fostului Centru de instruire militara „Pamir” care este situat pe muntele Tomnatic din raionul Putila, poate fi admirata acum și de la inalțime. Imaginile de mai jos, surprinse de drona de catre membrii comunitații foto-turistice „INDIE TRIPS”,…

- Imagini emoționante surprinse în trenul regal, care duce sicrul cu trupul neînsuflețit al Regelui Mihai catre Curtea de Argeș, unde va fi îngropat alaturi de soția sa, Regina Ana.

- Funniest Wildlife Photos Of 2017 si-a desemnat castigatorii. Premiul cel mare a mers la fotograful Tibor Kercz, care a surprins intr-o ipostaza extrem de haioasa trei pui de bufnita, scrie boredpanda.com.ADMIRATI MAI SUS TOATE CELE 14 FOTOGRAFII DESEMNATE CELE MAI HAIOASE IN 2017

- Imagini spectaculoase cu capre negre in cautare de hrana au fost postate de Parcul National Apuseni pe pagina de Facebook. Animalele au fost filmate cu o camera cu senzori montata de specialiști in cadrul acțiunilor de monitorizare a faunei. In unele imagini se observa capre negre uitandu-se curioase…

- Ramona Gabor duce o viata de lux! Fie ca se afla in America sau este plecata in vreo vacanta, sora Monicai are aceleasi standarde de a trai. De aceasta data, Ramona a dat o fuga in Germania. Cu aceasta ocazie si-a reinnoit garderoba si a cinat la cele mai fitoase restaurante din oras. Dar nu a mers…

- Un cerb mare, solitar a fost filmat de camerele de filmat din Parcul Natural Apuseni. In imagini se poate observa cerbul intr-o ipostaza mai neobișnuita, așezat parca pentru a se odihni, pe covorul de frunze uscate. Cerbul carpatin (Cervus elaphus) este, dupa elan, cel mai mare reprezentant al animalelor…

- Un clip in timelapse realizat de NASA comprima evoluția a doua decenii de viața pe apa și uscat de pe planeta noastra.Cercetatorii NASA spun ca videocpliul reda „cea mai completa imagine globala a vieții pe Pamant pana in prezent”, transmite BBC.

- Inca nu este clar cum a ajuns femeia pe sine, ea aparand in cadru in momentul in care incearca sa se urce pe peron. Un pasager incearca sa o salveze, dar pare ca nu reuseste, iar in ajutor ii sar cativa agenti, care o trag in ultima clipa din fata trenului. Interesanta este si atitudinea individului…

- Dezertarea dramatica și spectaculoasa a soldatului nord-coreean la 13 noiembrie, care a trecut în fuga frontiera spre Coreea de Sud în gloanțele militarilor din Coreea de Nord, a fost surprinsa în imagini.

- Granicerii nord-coreeni au fost foarte aproape de militarul care a dezertat in momentul in care au deschis focul asupra acestuia pentru a-l impiedica sa treaca granita. Imagini suprinse de camerele de supraveghere de la granita dintre cele doua Corei au fost date publicitatii.

- Fotografia unui ziarist al ziarului ”Unirea” – Sebastian Truța, locul 1 in topul celor mai spectaculoase imagini. Fotografia care a aparut pentru prima data in ziarul ”Unirea”, in urma cu mai bine de 30 de ani, și ilustreaza translarea blocului A2 de pe Platoul Romanilor, din municipiul Alba Iulia,…

- Implozie spectaculoasa în Statele Unite, acolo unde unul dintre cele mai mari stadioane acoperite ale tarii a fost demolat. Georgia Dome a fost distrus dupa 25 de ani de la inaugurare si va fi înlocuit de o arena noua.

- Stadionul Georgia Dome din Atlanta a fost pus la pamant la doar 25 de ani de la inaugurare. Implozia Arenei Georgia Dome a avut loc astazi, in jurul orei Romaniei 14:00, iar imaginile sunt unele extrem de spectaculoase: The Georgia Dome has been demolished pic.twitter.com/wIK8GTJ1If — TODAY (@TODAYshow)…

- Imagini incredibile au fost surprinse in Capitala. Un politist, imbracat in civil, a fost surprins conducand pe contrasens. Mai mult, atunci cand un alt participant la trafic nu l-a lasat sa isi continue drumul, politistul a iesit cu o ranga din masina si l-a amenintat, informeaza Romania TV. Scene…

- La un moment dat, un baiat traverseaza soseaua in fuga, iar un tir care venea din sens opus a fost la un pas sa-l loveasca. Din fericire, soferul mastodontului a reusit o frana incredibila, iar micutul a scapat neatins. Totul a fost filmat de un alt sofer, care oprise in spatele autobuzului…

- Pentru o artista de talia Innei, dressing-ul este foarte important. Este mereu in atentia publicului, iar tinutele sale trebuie sa fie cat mai variate. In primul rand ținem sa va anunțam ca dressing-ul Innei este foarte bine pazit. Cațelușul sau este extrem de atent ca piesele vestimentare sa fie in…

- Imagini greu de crezut au fost surprinse într-o comuna din județul Vaslui, unde o femeie, bolnava de diabet și inconștienta, a fost dusa cu caruța la ambulanța, dupa ce mașina nu a mai putut înainta din cauza drumului dificil.

- Asociatia Pro Infrastructura a publicat o filmare aeriana cu lucrarile care au inceput si care au termen de finalizare pana in august 2018. "In sfarsit, dupa o rusine nationala de care suferim de 4 ani de zile, putem sa va aratam ca au inceput lucrarile la ciotul de 800 de metri din Autostrada A3 care…

- O ursoaica a coborat aproape de Ramnicu Valcea. Autoritațile au atenționat deja populația ca, azi-noapte, o ursoaica cu trei pui a coborat aproape de municipiul Ramnicu Valcea. ”Azi noapte, camerele de supraveghere au surprins intr-o zona foarte aproape de case, in municipiul Ramnicu Valcea, o ursoaica.…

- Angelina si Brad Pitt au incercat sa isi protejeze copiii de "ochii curiosi" ai presei. Actorii au preferat sa fie discreti cu privire la viata de familie, insa pe masura ce copiii au crescut, controlul lor asupra lucrurilor s-a diminuat treptat.

- Arici suspendat in aer, girafa pe cale sa manance un avion, „gimansta fara cap”. Deși par cadre imposibile, mai mulți fotografi au reușit sa surprinda imagini surprinse „exact cand trebuie”. Site-ul brightside.me a adunat mai multe astfel de fotografii, iar reacțiile internauților au fost pe masura.

- Unul dintre cele mai reprezentative animale salbatice pentru zona montana a Romaniei este cerbul. Cel mai spectaculos este cerbul lopatar, surprins in fotografii de catre un vanator din Alba Iulia.

- Imagini scandaloase au fost surprinse pe o strada din Liverpool, dupa ce o femeie a fost filmata tragandu-l pe fiul ei cu lesa pe strada. In imaginile surprinse de un trecator, copilul nu pare sa reacționeze in vreun fel, dar nici trecatorii nu par sa fie impresionați de imaginea șocanta. Joe Cain,…

- Un martor a surprins cu telefonul mobil imagini cu politisti imbracati in civil care au prins in flagrant o banda de hoti. Acestia au fost incatusati si dusi la sectia de politie.

- Trei inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau si patru detinuti care s-au aflat in aceeasi celula cu Andrei Braguta, un detinut ucis in bataie, vor ajunge in boxa acuzaților.

- Masurile excepționale de securitate luate de autoritațile de la Beijing pe durata celui de-al XIX-lea Congres al Partidului Comunist Chinez au blocat mai multe guri de metrou din capitala Chinei, trecandu-i pe cetațeni printr-un veritabil maraton al nervilor, scrie digi24.ro.

- Pentru fiecare culpu, nunta este cel mai important moment din viața lor. Acest lucru il știu și doi tineri frumoși, dar și foarte foarte indragostiți care au dorit sa faca o nunta de neuitat.

- Imagini spectaculoase cu capre negre au fost postate de Parcul National Apuseni pe pagina de Facebook. Animalele au fost filmate cu o camera cu senzori montata de specialiști in cadrul acțiunilor de monitorizare a faunei. In unele imagini se observa capre negre uitandu-se curioase spre camera de fotografiat,…

- Aproape 40 de persoane au murit in incendii de vegetatie care au continuat sa devasteze luni Portugalia si regiunea vecina Galicia, in Spania, afectate de luni de seceta si de rafale violente de vant ale urganului Ophelia

- Fenomen mai putin obisnuit pe cerul britanic. Mii de oameni au pozat si au pus pe retelele de socializare poze cu soarele rosu. Potrivit meteorologilor, soarele pare roșu din cauza unor curenți care au adus praf saharian.Uraganul Ophelia a ajuns in Europa si a lovit Irlanda.

- Am vazut sute de nunti, una mai frumoasa ca alta, dar ca aceasta nu este niciuna. Doi tineri din Pakistan au ales sa-si uneasca destinele intr-un cadru de vis, in America. Cu toate acestea, cei doi miri au respectat toate traditiile, iar evenimentul a fost special.

- Imaginile incredibile au filmate intr-o padure din Parcul Natural Apuseni: momentul in care un ras ataca doua caprioare. In videoclipul filmat in cadrul activitatillor de monitorizare a faunei, se pot observa doua caprioare, care la un moment dat incep sa fuga speriate, iar in urma acestora apare un…

- Burj Khalifa din Dubai este cea mai inalta cladire din lume, iar intreținerea ei, pe interior, dar mai ales pe exterior, nu este deloc simpla. Totuși, arhitecții care au gandit turnul au luat in calcul nevoia spalarii celor 120.000 de metri patrați de sticla și au creat o serie de facilitați in acest…

- Circulatia pe Transfagarasan a fost închisa temporar marti (DN 7C), între Bâlea Lac și Bâlea Cascada, pentru toate categoriile de autovehicule, ca urmare a vizibilitații foarte reduse provocata de viscol și de ceața.

- Fenomen periculos in Portugalia. In timpul incendiilor de vegetație s-a format o tornada de foc. Flacarile s-au ridicat la aproape zece metri inalțime, iar localnicii mai superstițioși s-au speriat ca acesta ar fi sfirșitul lumii. Tornadele de foc, care sint mai rar intilnite, nu sint la fel de puternice…

- Soferul autoturismului circula regulamentar insa nu a putut evita calul deoarece nu avea vizibilitate. Din cauza impactului puternic, calul a ajuns pe capota iar autoturismul a fost grav avariat. Dupa impact, animalul s-a ridicat insa si a fugit.

- Constanta este, incepand de sambata, 7 octombrie, sub avertizare cod portocaliu de vant puternic si ploaie. Marea este agitata, motiv pentru care autoritatile au inchis porturile maritime.

- O noua filmare aeriana spectaculoasa de pe lotul 4 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, tronson lung de 16,3 km intre nod Decea și nod Turda, a fost publicata de Asociația Pro Infrastructura. ”Lucrarile sunt foarte avansate peste tot, cu doua excepții critice: zona Lacului Stejeriș și zona alunecarii din…

- Un baiat in varsta de 10 ani a fost lovit in plin de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar. Impactul a avut loc ieri dupa-amiaza, pe strada Teilor, din sectorul Botanica al capitalei.